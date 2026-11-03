Больше, чем у Nvidia H200: первый полностью китайский ускоритель Muxi C600 получил 144 ГБ памяти

Китайская компания Muxi Technology получила награду «Лучший инновационный технологический продукт» на конкурсе «Лучший продукт китайского рынка 2026 года».

Жюри отметило ускоритель XiYun C600, предназначенный для обучения искусственного интеллекта и выполнения ресурсоёмких вычислений. Разработчик позиционирует его как первый высокопроизводительный GPU, созданный на основе полностью китайской цепочки поставок. Собственная интеллектуальная собственность Muxi лежит в основе архитектуры, графических IP-ядер и набора инструкций, а производство, упаковка и программная часть также обеспечиваются китайскими технологиями.

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Ускоритель оснащён 144 ГБ памяти HBM3e и поддерживает формат вычислений FP8, а также инструкции для транспонирования тензоров. По заявлению производителя, объём памяти превышает показатель NVIDIA H200 с её 141 ГБ. Для объединения ускорителей применяется собственная технология MetaXLink с пропускной способностью, сопоставимой с решением Nvidia. Она позволяет создавать системы с подключением до 64 карт и масштабировать вычислительные кластеры до тысяч и десятков тысяч GPU. Программная платформа MXMACA поддерживает более 6000 приложений CUDA, что должно упростить переход на китайское оборудование.

В мае 2026 года MXC600 прошёл сертификацию безопасности и надёжности в профильных китайских центрах, а также вышел в серийное производство. Ускорители уже применяются в региональных вычислительных центрах и используются в финансовой сфере, здравоохранении и крупномасштабном моделировании. По данным Muxi, к концу 2025 года компания реализовала более 55 000 графических процессоров, которые были внедрены более чем в 10 национальных и операторских вычислительных кластерах.