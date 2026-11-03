Бюджетный смартфон Honor X5e s за 12 тыс. рублей вышел в России: 6000 мАч и два экрана с диагональю 2 и 6,9 дюйма

В России стартовали продажи бюджетного смартфона Honor X5e s с необычной особенностью — дополнительным экраном на задней панели. Его диагональ составляет 2 дюйма. С его помощью можно делать селфи на основную камеру, заранее выбирая ракурс, просматривать уведомления о входящих вызовах и управлять воспроизведением музыки. Аналогичный экран ожидается в смартфонах новой линейки Honor 700.

Диагональ основного экрана составляет 6,9 дюйма, разрешение — 1600 × 720 пикселей, кадровая частота — 90 Гц. Заявленная типичная яркость составляет 600 нит. Емкость аккумулятора составляет 6000 мАч, мощность зарядки — 15 Вт.

Основная камера — с 13-мегапиксельным датчиком, предусмотрен четырехкратный цифровой зум. Фронтальная камера — 5-мегапиксельная.

В основе Honor X5e s лежит SoC MediaTek Helio G81 с двумя ядрами Cortex-A75 частотой 2 ГГц и шестью Cortex-A55 частотой 1,7 ГГц. Смартфон работает под управлением Android 16. Слот для карт тройной — можно одновременно использовать две SIM и microSD.

Среди других особенностей — боковой сканер отпечатков пальцев, Bluetooth 5.1 и 3,5-мм разъем для наушников. Смартфон предлагается в черном, голубом и фиолетовом цветах.

Цена версии 4/64 ГБ — 12 тыс. рублей, версии 4/128 ГБ — 14 тыс. рублей.