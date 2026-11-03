Ажиотаж прошёл? Продажи проекторов падают четвёртый квартал подряд в Китае, согласно исследованию Luotu Technology

В третьем квартале 2026 года китайский рынок проекторов, без учёта лазерных телевизоров, сократился на 26,2% в годовом выражении — до 829 000 устройств.

Выручка производителей снизилась ещё сильнее, на 27,1%, составив 1,23 млрд юаней. По данным аналитической компании Luotu Technology, отрасль переживает уже четвёртый квартал подряд с падением более чем на 20%. Среди причин называются слабый потребительский спрос, отсутствие заметного улучшения макроэкономической ситуации и постепенный уход с рынка менее эффективных предложений.

Многие производители перенесли запуск новинок и основные маркетинговые кампании на последующие месяцы. При этом 10 крупнейших брендов на китайских онлайн-площадках обеспечили 74% продаж в штуках и 81,7% выручки.

Лидером по обоим показателям осталась Xgimi. Бренд Dangbei, специализирующийся на проекторах с технологией 1LCD, занял второе место по количеству проданных устройств и третье по выручке. Производители JMGO и Vidda, ориентированные преимущественно на DLP-модели, расположились на втором и четвёртом местах по денежным продажам.

Одновременно растёт интерес к лазерным источникам света: в третьем квартале на них пришлось 19,9% рынка, что на 5,7 процентного пункта больше год к году. При этом 98,1% продаж лазерных моделей обеспечили устройства с трёхцветными лазерами.