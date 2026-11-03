Аккумулятор CATL с полной зарядкой за 6 минут хочет первой получить Dongfeng

Китайский автопроизводитель Dongfeng Motor ведёт переговоры с CATL, стремясь получить право первым установить на свои электромобили аккумулятор Shenxing третьего поколения.

По данным китайского издания 21CBH, обсуждение сотрудничества началось ещё во втором квартале 2026 года. Производитель автомобилей рассчитывает не только обеспечить себе приоритетный доступ к новой технологии, но и получить гарантии поставок и более выгодные условия закупки батарей. Для CATL соглашение с крупным автоконцерном может стать важным этапом перед расширением производства новой аккумуляторной системы.

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CATL представила Shenxing третьего поколения весной 2026 года. Согласно заявленным характеристикам, при нормальной температуре аккумулятор способен восполнить заряд с 10% до 80% всего за 3 минуты 44 секунды, а полностью зарядиться примерно за 6 минут. Компания позиционирует разработку как одну из наиболее быстрых систем зарядки на рынке. При этом конкурент BYD уже внедряет аккумуляторы Blade второго поколения с поддержкой сверхбыстрой зарядки, в том числе в сравнительно доступные электромобили.

CATL необходимо подтвердить заявленные возможности Shenxing при массовом производстве, тогда как Dongfeng рассчитывает получить преимущество перед конкурентами благодаря раннему доступу к технологии. Переговоры проходят на фоне стремления китайских автопроизводителей диверсифицировать закупки аккумуляторов и снижать зависимость от CATL.

Однако позиции компании остаются сильными: за первые 9 месяцев 2026 года её доля китайского рынка аккумуляторов достигла 43,8%. При этом окончательное соглашение о первенстве Dongfeng пока не объявлено.