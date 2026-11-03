9000 мАч, 200 Мп, экран 1,72 дюйма и телеконвертер: смартфоны Honor 700, 700 Pro и Vitality Edition прошли сертификацию перед анонсом

Все три смартфона получат 200-Мп камеры и аккумуляторы на 9000 мА·ч

Компания Honor приблизилась к запуску новой серии смартфонов Honor 700: сразу 3 модели прошли сертификацию китайского регулятора 3C. В перечень вошли Honor 700 Vitality Edition, Honor 700 Standard Edition и Honor 700 Pro Edition.

Все устройства поддерживают сети 5G, а в комплекте с каждым предусмотрен адаптер питания мощностью до 80 Вт с параметрами 20 В и 4 А. По предварительным данным, официальная премьера линейки состоится уже в ноябре 2026 года.

9000 мАч, 200 Мп, экран 1,72 дюйма и телеконвертер: смартфоны Honor 700, 700 Pro и Vitality Edition прошли сертификацию перед анонсом
Источник изображения: gizmochina // AnTuTu

Согласно прежним утечкам, Honor 700 и Honor 700 Pro оснастят плоскими OLED-экранами диагональю 6,57 дюйма с разрешением 1,5K и одинаковыми рамками со всех четырёх сторон. Ещё одной особенностью может стать дополнительный дисплей диагональю 1,72 дюйма, встроенный в область основного блока камер. На нём предположительно будут отображаться время, погода, уведомления и сообщения, а также появится возможность управлять воспроизведением музыки.

Все три смартфона, как ожидается, получат основную камеру разрешением 200 Мп. Версии Honor 700 и 700 Pro также могут поддерживать внешний телеобъектив с фокусным расстоянием 200 мм.

По слухам, ёмкость аккумуляторов всей серии достигнет 9000 мА·ч — примерно на 400 мА·ч больше, чем у китайской версии Honor 600 Super. Старшей модели Pro Edition дополнительно приписывают беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и обратную беспроводную зарядку. Для устройств могут подготовить четыре варианта оформления: Cool White, Sky Blue, Azure и Pink Mist. 

Мобильные телефоныHonorИсточники:gizmochina

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