И ее даже можно брать с собой в самолет

30 000 мА·ч с ресурсом 8 лет и 140 Вт мощности: электростанция Jackery Explorer 100D помещается на ладони ⁠ 3

Jackery представила компактную портативную электростанцию Explorer 100D, которую можно положить в карман рюкзака или даже удержать на ладони. Устройство оснащено аккумулятором LiFePO4 ёмкостью 96 Вт·ч (30 000 мА·ч) и соответствует ограничениям по ёмкости, позволяющим брать его на борт самолёта.

Производитель заявляет ресурс батареи до восьми лет: после 3000 циклов зарядки и разрядки она должна сохранять около 80% первоначальной ёмкости. Для подключения устройств предусмотрены два порта USB-C с максимальной мощностью 140 Вт и один USB-A с выходной мощностью 18 Вт. При одновременном использовании всех трёх разъёмов суммарная выходная мощность достигает 158 Вт.

Jackery позиционирует Explorer 100D как решение прежде всего для владельцев техники Apple. Устройство поддерживает технологию AVS (Adjustable Voltage Supply), позволяющую адаптировать напряжение при зарядке. Также электростанция подойдёт для питания дронов и камер. Для маломощных гаджетов — умных часов, наушников и беспроводных гарнитур — предусмотрен специальный режим. Его можно включить, удерживая кнопку дисплея в течение трёх секунд.

Заряжать Explorer 100D можно через USB-C с помощью адаптера мощностью 140 Вт, от солнечной панели мощностью 100 Вт или автомобильного адаптера аналогичной мощности. В любом из этих случаев восполнение заряда с 0 до 80% занимает менее 2 часов.

Встроенный экран отображает мощность, потребляемую каждым подключённым устройством, а также состояние аккумулятора, количество циклов и температуру. Дисплей можно выключить двойным нажатием кнопки.

Стоимость Jackery Explorer 100D на сайте производителя составляет 120 долларов. Это на 30 долларов дешевле Anker Solix C200 DC, однако у последней ёмкость аккумулятора заметно выше — 192 Вт·ч. Пока новинка недоступна для непосредственного заказа: на сайте Jackery предлагается оставить заявку, чтобы получить уведомление о начале предзаказов.