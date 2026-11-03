16 ГБ видеопамяти, но частоты лишь 1010-1600 МГц. Уточнены характеристики внешней видеокарты Asus XG Core Radeon RX 9060 XT LP 16GB

Компания Asus готовится вывести на рынок внешнюю видеокарту на основе Radeon RX 9060 XT. Модель XG Core Radeon RX 9060 XT LP 16GB представили на Computex, но в продажу она пока не поступила. А теперь стали известны подробности, и они не очень радостные для потенциальных покупателей.

Дело в том, что внешний адаптер работает на существенно меньших частотах, нежели настольные решения. Речь о частоте GPU 1010-1600 МГц, тогда как референсное значение для обычной RX 9060 XT составляет 2530-3130 МГц. То есть разница примерно вдвое.

Правда, в ПО GPU Tweak III можно выбрать режим разгона, в котором частоты вырастут, но на 20-30 МГц, что не имеет никакого значения.

Всё дело в том, что внешний адаптер Asus имеет TDP лишь 75 Вт против 140 Вт у настольной карты. Само собой, при снижении лимита мощности почти вдвое частоты тоже пришлось снижать очень сильно. Насколько сильно при этом просядет производительность, неизвестно. Но зато хотя бы недостатка памяти не будет.

Напомним, устройство представляет собой небольшую коробочку с размерами 144 × 117 × 39 мм, то есть внешне это типичный мини-ПК.