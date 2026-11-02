Zeekr 9X и Tank 500: названы китайские гибриды, которые медленнее всего теряют в цене

Специалисты китайской ассоциации автомобильных дилеров CPCA и платформы Jingzhengu составили рейтинг гибридов с самой высокой остаточной стоимостью. Лидером среди годовалых автомобилей стал Zeekr 9X, а в категории трёхлетних первое место занял Tank 500 Hi4-T.

За год Zeekr 9X сохраняет 80,2% первоначальной стоимости. Новой шестиместная версия кроссовера стоила 465,9–599,9 тыс. юаней (примерно 5,65–7,27 млн рублей). Сейчас годовалые машины оцениваются в 373,7–481,1 тыс. юаней (4,53–5,83 млн рублей).

Второе место среди годовалых гибридов занял Fang Cheng Bao Ti 7 — за пределами Китая модель известна как BYD Ti 7. Она сохраняет 76,8% стоимости: при первоначальной цене 189,8–219,8 тыс. юаней (2,3–2,66 млн рублей) годовалый кроссовер стоит 145,8–168,8 тыс. юаней (1,77–2,05 млн рублей). На третьей строчке — внедорожник Tank 400 в версиях Hi4-T и Hi4-Z с остаточной стоимостью 75%. Годовалые машины оцениваются в 214,4–239,9 тыс. юаней (2,6–2,9 млн рублей), в то время как новыми они стоили 285,8–319,8 тыс. юаней (3,46–3,87 млн рублей). Версия Hi4-T официально представлена в России под названием «Техно Премиум».

Среди трёхлетних автомобилей лидирует Tank 500 Hi4-T: он сохранил 62,5% первоначальной стоимости. При прежней цене в 335 тыс. юаней (около 4,06 млн рублей) теперь такой внедорожник сейчас стоит 221,9 тыс. юаней (2,69 млн рублей). Второе место занял Tank 400 Hi4-T с результатом 57,6%: его цена снизилась с 279,8–289,8 тыс. до 161,2–166,9 тыс. юаней.

Третьим стал гибридный кроссовер Haval Raptor, известный за пределами Китая как Haval H7. Он сохраняет 53,8% первоначальной цены: при стоимости новой машины 165,8–190 тыс. юаней трёхлетние экземпляры оцениваются в 89,2–102,2 тыс. юаней. Это другая модель, не связанная с Haval H7, который продаётся в России на базе Dargo II.