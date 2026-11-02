Хакеры разморозили продукты в магазинах семи стран Европы, Еврокомиссия назвала это «попыткой подорвать продовольственную безопасность в ЕС»

В Европе прошли хакерские атаки на холодильное оборудование супермаркетов. В ночь на 2 ноября злоумышленники дистанционно изменяли температурные настройки систем охлаждения, из-за чего продукты начали размораживаться и приходить в негодность. Инциденты зафиксированы как минимум в семи странах: Бельгии, Люксембурге, Швеции, Финляндии, Ирландии, Нидерландах и Эстонии.

В Нидерландах атака затронула холодильные и морозильные системы не менее 17 компаний. Об этом сообщил телеканал NOS со ссылкой на представителя поставщика оборудования Danfoss. В одном из случаев температура в морозильных камерах, где обычно поддерживается около -20 °C, была дистанционно изменена до -10 °C. Компании удалось оперативно восстановить настройки. Среди пострадавших оказались мясные лавки и небольшие магазины, тогда как крупные нидерландские сети супермаркетов атака не затронула.

В Бельгии последствия оказались масштабнее. По данным NOS, пострадали десятки объектов, включая крупные Carrefour и Delhaize. Первая сеть сообщила об атаке на 15 из примерно 700 своих торговых точек, вторая — о десятках затронутых магазинов. Помимо оборудования Danfoss, злоумышленники атаковали холодильные системы производителя Copeland. По информации агентства Belga, порча продуктов и повреждение оборудования могли нанести ущерб на десятки миллионов евро.

В Danfoss считают, что атаки стали возможны из-за недостаточной защиты оборудования. Несколько недель назад после аналогичных инцидентов во Франции, где пострадали более 300 магазинов, компания рекомендовала клиентам подключать холодильные системы к интернету только через защищённые сети. Однако часть предприятий проигнорировала рекомендации: атакованные в Нидерландах устройства использовали стандартные пароли и не были подключены к защищённой сети.

«Атака на наши холодильники стала попыткой подорвать продовольственную безопасность в ЕС», — заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен. Он отметил, что продовольственное снабжение Европы в целом не оказалось под угрозой, однако бизнес понёс реальный ущерб.

Инцидент произошёл на фоне других кибератак на продовольственную инфраструктуру Нидерландов. В середине октября крупнейшая в стране сеть Albert Heijn пыталась отразить проникновение хакеров в свои системы. Компания на несколько дней отключила часть цифровой инфраструктуры, что вызвало перебои с поставками и временно лишило покупателей возможности заказывать продукты онлайн.