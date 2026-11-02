Выброшенные аккумуляторы электросамокатов превратили в систему хранения энергии на 70 кВт·ч

Разработчики заявляют, что накопитель сохраняет полную ёмкость даже через десять лет работы

Немецкий стартап EDENenergy собрал промышленный накопитель энергии ёмкостью 70 кВт·ч из старых аккумуляторов электросамокатов. Многие такие батареи преждевременно выбрасывают, хотя они сохраняют более 90% первоначальной ёмкости и могут прослужить ещё несколько лет.

EDENenergy — стартап из Фрайбурга, созданный при участии бывших исследователей Института солнечных энергетических систем Фраунгофера (Fraunhofer ISE). Главная особенность разработки — силовая электроника, позволяющая объединять аккумуляторы разных типов и конструкций в единую систему без необходимости разбирать их. Это решает одну из основных проблем повторного использования батарей: они могут отличаться типом элементов, конструкцией и системами управления.

Первая установка состоит из 112 проверенных аккумуляторов. Изначально разработчики рассчитывали на сохранение около 80% ёмкости, но испытания показали, что некоторые батареи удерживают более 90%. В середине октября EDENenergy уже передала первый накопитель заказчику — предприятию с солнечной электростанцией.

Система имеет модульную конструкцию: отдельные батареи можно менять без остановки всей установки. Их состояние будут контролировать дистанционно, а отработавшие модули отправлять на переработку. По оценке компании, накопитель способен сохранить полную ёмкость даже через десять лет работы. Для сравнения, производители обычных аккумуляторных систем часто гарантируют к этому сроку около 80% первоначальной ёмкости.

Пока EDENenergy ориентируется на средние предприятия, которым нужно накапливать излишки солнечной энергии. В перспективе компания планирует увеличить ёмкость своих промышленных систем до 300 кВт·ч.