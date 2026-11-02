В кремнии проект так и не реализовался

Восемь лет обещаний и ни одного готового чипа: разработчик универсального 1024-ядерного процессора Prodigy, призванного заменить CPU и GPU, — банкрот ⁠ 3

Словацкая компания Tachyum, разрабатывающая универсальный процессор Prodigy, подала заявление о банкротстве. Проект задумывался как попытка создать один чип, способный выполнять задачи центральных процессоров, графических ускорителей и специализированных вычислительных систем. Компания обещала высокую производительность при сравнительно низком энергопотреблении и позиционировала Prodigy как решение для центров обработки данных и искусственного интеллекта.

Разработку представили ещё в 2018 году, однако за прошедшие годы процессор так и не добрался до рынка. Теперь ситуация осложнилась финансовыми проблемами: словацкое подразделение Tachyum Slovakia подало заявление о собственной несостоятельности 22 октября 2026 года, не дожидаясь требований кредиторов о взыскании долгов.

Как сообщает Forbes Slovakia со ссылкой на судебные документы, муниципальный суд Братиславы III признал заявление соответствующим законодательным требованиям и начал процедуру банкротства. По словацкому законодательству добровольная подача такого заявления означает презумпцию неплатёжеспособности компании.

Tachyum Slovakia — это дочерняя структура американской Tachyum Inc. Именно в Словакии сосредоточена значительная часть разработки Prodigy. Поэтому ключевой вопрос сейчас — кому принадлежат права на процессор: американской материнской компании или её словацкому подразделению.

Если интеллектуальная собственность оформлена на американскую Tachyum Inc., она потенциально может сохранить технологии Prodigy, даже если словацкая структура прекратит существование вместе с частью долгов. Если же права принадлежат Tachyum Slovakia, их сможет получить новый владелец в рамках продажи активов банкротящейся компании. Впрочем, положение американской материнской структуры тоже непростое: некоторые её кредиторы добиваются ликвидации.

В случае признания Tachyum Slovakia банкротом её активами займётся назначенный судом управляющий. На продажу могут выставить оборудование, патенты, интеллектуальную собственность и другие разработки. Без новых инвестиций или покупателя, готового финансировать дальнейшую работу, создание Prodigy рискует остановиться окончательно.

Проект развивается с 2018 года, но за восемь лет компания так и не продемонстрировала работающий кремниевый образец процессора. Изначально Tachyum обещала начать производство в 2020 году, однако сроки неоднократно переносились — сначала на 2021-й, затем на 2022, 2023, 2024 и 2025 годы.

Одновременно постоянно менялись и характеристики чипа. Первоначальную 64-ядерную архитектуру сменили варианты на 128 и 192 ядра. В конце 2025 года Tachyum объявила о новой радикальной переработке: Prodigy должен был получить чиплетную архитектуру с 1024 ядрами, 24 каналами памяти DDR5 и энергопотреблением до 1600 Вт. Производить его планировалось по 2-нанометровому техпроцессу. Столь масштабная переработка потребовала бы дополнительных лет разработки и могла отодвинуть выход процессора до 2030 года (или ещё дальше).