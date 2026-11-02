В WhatsApp прокачали групповые чаты: сообщения теперь можно закреплять навсегда

Можно «догнать» переписку, даже если вступил в группу позже

Команда WhatsApp добавила четыре обновления для групповых чатов. Теперь пользователи могут закреплять сообщения без ограничения по времени, отправлять историю переписки новым участникам уже после их вступления, публиковать статусы для отдельных групп и фильтровать непрочитанные сообщения по упоминаниям и ответам.

В WhatsApp прокачали групповые чаты: сообщения теперь можно закреплять навсегда
Источник изображения: WhatsApp

Закрепленные сообщения теперь можно оставлять в верхней части чата бессрочно, не выбирая заранее срок их отображения. Еще одно изменение касается истории переписки. Ранее отправить предыдущие сообщения новым участникам можно было во время добавления в группу. Теперь это доступно после вступления: для этого нужно нажать на имя пользователя в чате. Передаваемая история защищена сквозным шифрованием.

Пользователи также получили возможность публиковать статусы для конкретных групп, например семейного чата или сообщества по интересам. Все участники смогут просматривать обновления, реагировать на них и размещать собственные. Как и обычные статусы, групповые исчезают через 24 часа.

Кроме того, появился фильтр непрочитанных групповых чатов, в которых пользователя упомянули или ответили на его сообщение. Он учитывает и общие упоминания через @all, помогая быстрее находить обращения, требующие внимания.

Сети и серверыWhatsAppWhatsAppИсточники:Fonearena

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