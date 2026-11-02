С учетом всех скидок машина на 200 тыс. рублей дешевле

В России официально появился 347-сильный гибридный кроссовер с запасом хода 1400 км. Экономичный Jetour T1 оценили в 4,7 млн рублей ⁠ 2

В России стартовали продажи гибридного кроссовера Jetour T1. Автомобиль с параллельной силовой установкой предложен в единственной комплектации «Премиум». Рекомендованная цена — 4,7 млн рублей, а с учётом всех скидок цена снижается до 4,5 млн рублей.

Гибрид почти не отличается внешне от бензинового T1. Его можно узнать по горизонтальной светодиодной полосе на решётке радиатора вместо логотипа. Габариты кроссовера — 4705 × 1967 × 1843 мм, колёсная база — 2800 мм. В салоне — 10,25-дюймовая приборная панель и медиасистема с экраном диагональю 15,6 дюйма, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Объём багажника — 574 литра.

Силовая установка объединяет 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 143 л.с., электромотор на 204 л.с. и одноступенчатую трансмиссию DHT. Их совокупная пиковая мощность составляет 347 л.с. Привод у модели только передний.

Тяговая батарея ёмкостью 26,7 кВт·ч обеспечивает запас хода до 145 км на чистом электричестве. На полной заправке 70-литрового бака машина может проехать до 1400 км.

В оснащение входят аудиосистема Sony с девятью динамиками, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, система кругового обзора, передние кресла с подогревом и вентиляцией. Предусмотрен подогрев лобового стекла, форсунок омывателя, зеркал, руля и всех сидений.