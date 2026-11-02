В России официально появился 347-сильный гибридный кроссовер с запасом хода 1400 км. Экономичный Jetour T1 оценили в 4,7 млн рублей

С учетом всех скидок машина на 200 тыс. рублей дешевле

В России стартовали продажи гибридного кроссовера Jetour T1. Автомобиль с параллельной силовой установкой предложен в единственной комплектации «Премиум». Рекомендованная цена — 4,7 млн рублей, а с учётом всех скидок цена снижается до 4,5 млн рублей.

В России официально появился 347-сильный гибридный кроссовер с запасом хода 1400 км. Экономичный Jetour T1 оценили в 4,7 млн рублей
Источник изображения: Jetour

Гибрид почти не отличается внешне от бензинового T1. Его можно узнать по горизонтальной светодиодной полосе на решётке радиатора вместо логотипа. Габариты кроссовера — 4705 × 1967 × 1843 мм, колёсная база — 2800 мм. В салоне — 10,25-дюймовая приборная панель и медиасистема с экраном диагональю 15,6 дюйма, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Объём багажника — 574 литра.

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Источник изображения: Jetour

Силовая установка объединяет 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 143 л.с., электромотор на 204 л.с. и одноступенчатую трансмиссию DHT. Их совокупная пиковая мощность составляет 347 л.с. Привод у модели только передний.

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Источник изображения: Jetour

Тяговая батарея ёмкостью 26,7 кВт·ч обеспечивает запас хода до 145 км на чистом электричестве. На полной заправке 70-литрового бака машина может проехать до 1400 км.

В оснащение входят аудиосистема Sony с девятью динамиками, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, система кругового обзора, передние кресла с подогревом и вентиляцией. Предусмотрен подогрев лобового стекла, форсунок омывателя, зеркал, руля и всех сидений.

Авто и транспортJetourавтоИсточники:Китайские автомобили

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