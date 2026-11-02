Экран этого смартфона очень яркий, а в оформлении корпуса используется алюминий и керамика

Суперфлагман Motorola Signature 27 показали на видео за 3 дня до премьеры: экран Tandem OLED, 200 Мп и зум 100х, 7 лет обновлений и Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Новый флагман Motorola Signature 27 показали на видео до официальной премьеры. Блогер Дэнни Уингет продемонстрировал смартфон и рассказал о его ключевых характеристиках. При этом официальная премьера аппарата состоится только 5 ноября.

Источник изображения: YouTube // Дэнни Уингет

Signature 27 получил 6,8-дюймовый экран Extreme AMOLED Duo с частотой обновления 120 Гц. В ролике утверждается, что панель выполнена по технологии Tandem OLED — несколько слоев светодиодов позволяют повысить контрастность и яркость. Пиковая яркость экрана составляет 12 000 нит.

Источник изображения: YouTube // Дэнни Уингет

Источник изображения: YouTube // Дэнни Уингет

Смартфон получил стереодинамики и аудиосистему Bang & Olufsen. В оформлении корпуса применяется авиационный алюминий и керамика.

Источник изображения: YouTube // Дэнни Уингет

Источник изображения: YouTube // Дэнни Уингет

Источник изображения: YouTube // Дэнни Уингет

Смартфон базируется на SoC Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, имеет 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти. Устройство работает под управлением Android 17, обновления будут выходить в течение 7 лет — программная поддержка будет такой же длительной, как и у предшественника.

Источник изображения: YouTube // Дэнни Уингет

Разрешение главного модуля основной камеры — 50 Мп (это Lytia 910). В перископном модуле — 200-мегапиксельный сенсор, разрешение датчика в составе сверхширокоугольной камеры — 50 Мп. Смартфон поддерживает 100-кратный зум.

Дэнни Уингет охарактеризовал автономность как «хорошую», но емкость аккумулятора не назвал. Однако ранее сообщалось, что Signature 27 получит батарею емкостью 7000 мАч. В видео также упоминается испарительная камера охлаждения, которая стала на 40% больше (вероятно, по сравнению с нынешним Motorola Signature). В ролике показали две версии смартфона — зеленую и черную.