SpaceX может купить сотового оператора Boost Mobile с 7 млн абонентов — компания Маска ищет обходной путь на рынок мобильной связи США

SpaceX ведёт переговоры с EchoStar о покупке оператора Boost Mobile или заключении другого соглашения, которое позволит расширить присутствие Starlink Mobile на американском рынке мобильной связи. По данным The Washington Post, компания Илона Маска рассчитывает таким образом обойти отказ AT&T, T-Mobile и Verizon предоставлять ей доступ к своим сетям по модели MVNO.

У EchoStar и SpaceX уже есть тесные деловые связи. В 2025 году EchoStar продала компаниям AT&T и SpaceX часть своих частотных активов. Теперь стороны обсуждают дальнейшее сотрудничество, которое может привести к приобретению Boost Mobile — дочернего оператора EchoStar.

У Boost Mobile около 7 млн абонентов, а также собственная программная инфраструктура для работы сети 5G. Кроме того, компания располагает соглашениями о виртуальном операторстве с AT&T и T-Mobile. Однако их перенос на SpaceX после возможной сделки далеко не гарантирован: подобные контракты обычно не передаются новому владельцу автоматически. Если операторы откажутся продолжать сотрудничество, это может привести к затяжным судебным разбирательствам.

Проблема для SpaceX заключается в том, что собственных наземных частот пока недостаточно для полноценного обслуживания городских районов. Поэтому доступ к инфраструктуре одного из крупных операторов остаётся привлекательным вариантом. Однако AT&T, T-Mobile и Verizon пока не готовы заключать с компанией Маска соглашения MVNO, поскольку рассматривают её развитие как потенциальную угрозу своему бизнесу.

В результате SpaceX развивает альтернативную инфраструктуру Starlink Mobile. Для прямой связи со смартфонами компания рассчитывает использовать спутники сотовой связи, работающие в среднем диапазоне частот около 2 ГГц. Дополнительный диапазон 800 МГц должен улучшить прохождение сигнала внутрь зданий.

Параллельно SpaceX пытается получить доступ как минимум к 80 тысячам площадок сотовых вышек по всей территории США. Компания также получила разрешение FCC на запуск до 15 тысяч спутников второго поколения, способных подключаться непосредственно к смартфонам. Ещё один вариант — установка маломощных базовых станций на существующих терминалах Starlink, что позволит сократить расходы на строительство наземной инфраструктуры.

Руководство T-Mobile пока скептически оценивает перспективы спутниковой связи как конкурента традиционным мобильным сетям. Глава компании Срини Гопалан заявил, что спутниковая технология уступает фиксированному беспроводному доступу по ряду параметров и имеет ограничения, связанные с зоной покрытия сигнала.

Покупка Boost Mobile или другое соглашение с EchoStar могли бы дать SpaceX дополнительные возможности для выхода на рынок мобильной связи. Однако даже в случае сделки компании, вероятно, придётся отдельно решать вопрос доступа к сетям AT&T и T-Mobile. Пока переговоры продолжаются, а их итог и возможные юридические последствия остаются неопределёнными.