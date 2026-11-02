SpaceX может купить сотового оператора Boost Mobile с 7 млн абонентов — компания Маска ищет обходной путь на рынок мобильной связи США

SpaceX может получить собственную мобильную сеть в США

SpaceX ведёт переговоры с EchoStar о покупке оператора Boost Mobile или заключении другого соглашения, которое позволит расширить присутствие Starlink Mobile на американском рынке мобильной связи. По данным The Washington Post, компания Илона Маска рассчитывает таким образом обойти отказ AT&T, T-Mobile и Verizon предоставлять ей доступ к своим сетям по модели MVNO.

SpaceX может купить сотового оператора Boost Mobile с 7 млн абонентов — компания Маска ищет обходной путь на рынок мобильной связи США
Источник изображения: ИИ Gemini

У EchoStar и SpaceX уже есть тесные деловые связи. В 2025 году EchoStar продала компаниям AT&T и SpaceX часть своих частотных активов. Теперь стороны обсуждают дальнейшее сотрудничество, которое может привести к приобретению Boost Mobile — дочернего оператора EchoStar.

У Boost Mobile около 7 млн абонентов, а также собственная программная инфраструктура для работы сети 5G. Кроме того, компания располагает соглашениями о виртуальном операторстве с AT&T и T-Mobile. Однако их перенос на SpaceX после возможной сделки далеко не гарантирован: подобные контракты обычно не передаются новому владельцу автоматически. Если операторы откажутся продолжать сотрудничество, это может привести к затяжным судебным разбирательствам.

Проблема для SpaceX заключается в том, что собственных наземных частот пока недостаточно для полноценного обслуживания городских районов. Поэтому доступ к инфраструктуре одного из крупных операторов остаётся привлекательным вариантом. Однако AT&T, T-Mobile и Verizon пока не готовы заключать с компанией Маска соглашения MVNO, поскольку рассматривают её развитие как потенциальную угрозу своему бизнесу.

В результате SpaceX развивает альтернативную инфраструктуру Starlink Mobile. Для прямой связи со смартфонами компания рассчитывает использовать спутники сотовой связи, работающие в среднем диапазоне частот около 2 ГГц. Дополнительный диапазон 800 МГц должен улучшить прохождение сигнала внутрь зданий.

Параллельно SpaceX пытается получить доступ как минимум к 80 тысячам площадок сотовых вышек по всей территории США. Компания также получила разрешение FCC на запуск до 15 тысяч спутников второго поколения, способных подключаться непосредственно к смартфонам. Ещё один вариант — установка маломощных базовых станций на существующих терминалах Starlink, что позволит сократить расходы на строительство наземной инфраструктуры.

Руководство T-Mobile пока скептически оценивает перспективы спутниковой связи как конкурента традиционным мобильным сетям. Глава компании Срини Гопалан заявил, что спутниковая технология уступает фиксированному беспроводному доступу по ряду параметров и имеет ограничения, связанные с зоной покрытия сигнала.

Покупка Boost Mobile или другое соглашение с EchoStar могли бы дать SpaceX дополнительные возможности для выхода на рынок мобильной связи. Однако даже в случае сделки компании, вероятно, придётся отдельно решать вопрос доступа к сетям AT&T и T-Mobile. Пока переговоры продолжаются, а их итог и возможные юридические последствия остаются неопределёнными.

Сети и серверыSpaceXИсточники:WCCF

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Космический глаз на 10 метров: в России испытывают зеркало для уникального телескопаСледующая публикация: Хакеры разморозили продукты в магазинах семи стран Европы, Еврокомиссия назвала это «попыткой подорвать продовольственную безопасность в ЕС»
Главное
Все новости
9 минут назадРобопёс начал проверять качество ремонта «Ласточек»
15 минут назад3Вот уж действительно «лайнер мечты». На двигателях Boeing 787 Dreamliner обнаружили трещины в лопатках турбин уже после тысячи полётов
32 минуты назад7Российские сайты и сервисы смогут «переезжать» в зарубежные дата-центры, но с разрешения ФСБ
18:114Хакеры разморозили продукты в магазинах семи стран Европы, Еврокомиссия назвала это «попыткой подорвать продовольственную безопасность в ЕС»
17:313Космический глаз на 10 метров: в России испытывают зеркало для уникального телескопа
17:212От вакцин до биоматериалов: в России утвердили ГОСТ на медицинские дроны
Суперфлагман Motorola Signature 27 показали на видео за 3 дня до премьеры: экран Tandem OLED, 200 Мп и зум 100х, 7 лет обновлений и Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 617:061Суперфлагман Motorola Signature 27 показали на видео за 3 дня до премьеры: экран Tandem OLED, 200 Мп и зум 100х, 7 лет обновлений и Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Экран этого смартфона очень яркий, а в оформлении корпуса используется алюминий и керамика
17:002В WhatsApp прокачали групповые чаты: сообщения теперь можно закреплять навсегда
16:366Ложная тревога на всю страну: хакеры атаковали приложение МЧС, ложные сообщения получили 33 региона
16:167Автомат с интеллектом: «Калашников» планирует внедрить ИИ в стрелковое оружие
15:105На Россию обрушились DDoS-атаки с участием ботов
14:3712Полмиллиона сайтов-призраков: в Рунете растет число заброшенных ресурсов
14:1611Votour V5 готов к дороге: в России начали выпуск нового кроссовера
12:4918Российское ПО получит цифровые паспорта: Минцифры запустит сертификацию кода
12:353Karbonn вернулась на рынок смартфонов: представлены Rebel и Rebel Pro
12:3219Honor 600 Pro — самый мощный субфлагман по версии AnTuTu, Honor Win Turbo — на втором месте
12:2725Tesla выставила владельцу $539 за нажатие одной кнопки, а ущерб от повреждения зарядной станции достигает $25 000
12:213Зарядки не пропадут со связи: «Бери заряд» Яндекса обновил тысячи станций в Москве
Honor создала самый мощный в мире смартфон: Honor Win 2 с батареей 10 100 мАч, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и камерой 200 Мп возглавил рейтинг Android-флагманов по версии AnTuTu12:129Honor создала самый мощный в мире смартфон: Honor Win 2 с батареей 10 100 мАч, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и камерой 200 Мп возглавил рейтинг Android-флагманов по версии AnTuTu Он сместил на второе место Red Magic 12 Pro+
Вычислительные мощности в орбитальных дата-центрах будут расти быстрее мощности наземных ЦОД уже через два года, по прогнозу главы SpaceX11:5825Вычислительные мощности в орбитальных дата-центрах будут расти быстрее мощности наземных ЦОД уже через два года, по прогнозу главы SpaceX В 2029 году превосходство будет значительным
Samsung Galaxy S27 Ultra и Galaxy S27 Pro получат улучшенную защиту экрана от посторонних взглядов11:573Samsung Galaxy S27 Ultra и Galaxy S27 Pro получат улучшенную защиту экрана от посторонних взглядов К тому же экраны станут ярче
11:50Представлен новый маршрутизатор от Banana Pie
11:4723Экраны ломаются, приложения глючат, но производительность — на уровне. iPhone Duo вошел в число самых мощных смартфонов Apple
11:31322 года охоты за космическими взрывами: телескоп NASA сгорит в атмосфере до конца недели, обломки могут упасть на Землю
10:5313Топовый камерофон Vivo X500 Ultra получит 200-мегапиксельный модуль с качественным зумом и две камеры по 50 Мп
10:50Компьютер толщиной 13 мм со 120-герцевым экраном. Представлен моноблок Lenovo Xiaoxin Pro 27 Vitality Edition
10:4012747 Мбит/с на смартфоне. МегаФон запустил сеть 5G в своих салонах связи
10:382Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max выходят на мировой рынок. Теперь официально
10:3210Натрий-ионные аккумуляторы и топливные элементы освободили от налога до конца 2028 года в Китае
Никакие дроны не страшны: в России построят подземные дата-центры10:2163Никакие дроны не страшны: в России построят подземные дата-центры «Ростелеком» разрабатывает инфраструктуру, рассчитанную на защиту от серьёзных внешних угроз
В России стартовали продажи Xiaomi Smart Band 11: 21 день на одной зарядке, большой экран 1,72 дюйма, водозащита и более 150 режимов тренировок — за 5 тыс. рублей10:141В России стартовали продажи Xiaomi Smart Band 11: 21 день на одной зарядке, большой экран 1,72 дюйма, водозащита и более 150 режимов тренировок — за 5 тыс. рублей Есть и керамическая версия — она дороже
10:141Xiaomi нет равных по продажам умных замков, видеодомофонов и камер в Китае