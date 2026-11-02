Российские сайты и сервисы смогут «переезжать» в зарубежные дата-центры, но с разрешения ФСБ

А частные дата-центры обязаны держать десятую часть мощностей в резерве

Владимир Путин подписал указ № 802 о временных мерах для поддержки российских информационных ресурсов. Документ опубликован 2 ноября и вступил в силу в тот же день. Он допускает временное использование вычислительных мощностей за пределами России, если это необходимо для бесперебойной работы ресурсов, принадлежащих российским гражданам и компаниям.

Российские сайты и сервисы смогут «переезжать» в зарубежные дата-центры, но с разрешения ФСБ
Источник изображения: ИИ Gemini

Размещать ресурсы на зарубежных серверах по собственному решению владельцы не смогут. Для этого потребуется решение подкомиссии, которую правительство должно создать при комиссии по цифровому развитию. Каждое такое решение необходимо согласовать с ФСБ.

Одновременно владельцев частных дата-центров обяжут в течение десяти дней зарезервировать 10% имеющихся площадей и мощностей. Резерв пока можно использовать в обычном режиме, но по решению подкомиссии его потребуется предоставить в течение суток. Стоимость таких услуг не должна превышать установленный ею предел. Требование не распространяется на дата-центры, принадлежащие органам власти, муниципалитетам, а также государственным и муниципальным унитарным предприятиям и учреждениям.

Минцифры поручено учитывать свободные мощности российских дата-центров и установить требования к надёжности и бесперебойной работе информационных ресурсов. Правительство также должно утвердить порядок работы подкомиссии.

Сети и серверыРоссияИсточники:Портал правовой информацииКод.ру

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