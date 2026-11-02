Российские сайты и сервисы смогут «переезжать» в зарубежные дата-центры, но с разрешения ФСБ ⁠ 7

Владимир Путин подписал указ № 802 о временных мерах для поддержки российских информационных ресурсов. Документ опубликован 2 ноября и вступил в силу в тот же день. Он допускает временное использование вычислительных мощностей за пределами России, если это необходимо для бесперебойной работы ресурсов, принадлежащих российским гражданам и компаниям.

Размещать ресурсы на зарубежных серверах по собственному решению владельцы не смогут. Для этого потребуется решение подкомиссии, которую правительство должно создать при комиссии по цифровому развитию. Каждое такое решение необходимо согласовать с ФСБ.

Одновременно владельцев частных дата-центров обяжут в течение десяти дней зарезервировать 10% имеющихся площадей и мощностей. Резерв пока можно использовать в обычном режиме, но по решению подкомиссии его потребуется предоставить в течение суток. Стоимость таких услуг не должна превышать установленный ею предел. Требование не распространяется на дата-центры, принадлежащие органам власти, муниципалитетам, а также государственным и муниципальным унитарным предприятиям и учреждениям.

Минцифры поручено учитывать свободные мощности российских дата-центров и установить требования к надёжности и бесперебойной работе информационных ресурсов. Правительство также должно утвердить порядок работы подкомиссии.