Производители видеокарт пока не получили от Nvidia компоненты для производства GeForce RTX 5080 24GB

Она может не выйти в январе

Несмотря на обилие слухов о скором запуске GeForce RTX 5080 24GB, производители видеокарт пока не получили соответствующие комплекты из GPU и памяти. 

Ресурс BenchLife говорит, что Nvidia планировала начать поставки ещё в октябре, но на начало ноября поставок не было. 

Само собой, нужно понимать, что никаких официальных заявлений со стороны Nvidia вообще не было, так что, если какой-то внутренний график и был нарушен, достоверно об этом знать мы не можем. Компания не обещала выпустить такую карту, так что, если она выйдет не в январе, а в феврале, никаких обещаний нарушено не будет. 

Производители видеокарт пока не получили от Nvidia компоненты для производства GeForce RTX 5080 24GB
Источник изображения: Videocardz

Один из производителей сообщил Videocardz, что запуск новой видеокарты занимает не менее шести недель после получения необходимой проектной информации. Однако это в совершенно иных рыночных условиях, нежели текущие. По мнению BenchLife, релиз в январе маловероятен, хотя до конца января 2027 года еще почти три месяца.  

 

ВидеокартыNvidiaGeForce RTX 5080Источники:BenchLife Videocardz

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