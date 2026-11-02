Производители видеокарт пока не получили от Nvidia компоненты для производства GeForce RTX 5080 24GB
Она может не выйти в январе
Несмотря на обилие слухов о скором запуске GeForce RTX 5080 24GB, производители видеокарт пока не получили соответствующие комплекты из GPU и памяти.
Ресурс BenchLife говорит, что Nvidia планировала начать поставки ещё в октябре, но на начало ноября поставок не было.
Само собой, нужно понимать, что никаких официальных заявлений со стороны Nvidia вообще не было, так что, если какой-то внутренний график и был нарушен, достоверно об этом знать мы не можем. Компания не обещала выпустить такую карту, так что, если она выйдет не в январе, а в феврале, никаких обещаний нарушено не будет.
Один из производителей сообщил Videocardz, что запуск новой видеокарты занимает не менее шести недель после получения необходимой проектной информации. Однако это в совершенно иных рыночных условиях, нежели текущие. По мнению BenchLife, релиз в январе маловероятен, хотя до конца января 2027 года еще почти три месяца.