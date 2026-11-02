Производители видеокарт пока не получили от Nvidia компоненты для производства GeForce RTX 5080 24GB

Несмотря на обилие слухов о скором запуске GeForce RTX 5080 24GB, производители видеокарт пока не получили соответствующие комплекты из GPU и памяти.

Ресурс BenchLife говорит, что Nvidia планировала начать поставки ещё в октябре, но на начало ноября поставок не было.

Само собой, нужно понимать, что никаких официальных заявлений со стороны Nvidia вообще не было, так что, если какой-то внутренний график и был нарушен, достоверно об этом знать мы не можем. Компания не обещала выпустить такую карту, так что, если она выйдет не в январе, а в феврале, никаких обещаний нарушено не будет.

Материал по теме Производители видеокарт советуют дистрибьюторам сосредоточиться на старых видеокартах GeForce RTX 30 iXBT.com

Один из производителей сообщил Videocardz, что запуск новой видеокарты занимает не менее шести недель после получения необходимой проектной информации. Однако это в совершенно иных рыночных условиях, нежели текущие. По мнению BenchLife, релиз в январе маловероятен, хотя до конца января 2027 года еще почти три месяца.