От вакцин до биоматериалов: в России утвердили ГОСТ на медицинские дроны

Росстандарт утвердил ГОСТ Р 72949-2026, устанавливающий правила доставки медицинских грузов с помощью беспилотных авиационных систем. Документ вступит в силу 30 ноября 2026 года и будет регулировать работу операторов дронов, требования к оборудованию и все этапы перевозки — от подготовки отправления до передачи получателю.

Стандарт распространяется на транспортировку лекарств, вакцин, биоматериалов и других грузов, чувствительных к условиям хранения. В частности, он устанавливает требования к поддержанию температуры: холодильные установки нельзя заполнять более чем на две трети объема, чтобы обеспечить равномерное охлаждение. Грузовые отсеки необходимо дезинфицировать, в отдельных случаях — перед каждым полетом.

Кроме того, термоконтейнеры и системы контроля температуры должны проходить квалификацию и валидацию в соответствии с принципами надлежащей дистрибьюторской практики ЕАЭС.

Разработчики документа рассчитывают, что единые требования упростят организацию регулярных маршрутов между медицинскими учреждениями и отдаленными населенными пунктами. Использование беспилотников позволит ускорить снабжение территорий, где доставка зависит от состояния дорог, ледовых переправ и сезонной навигации.

ГОСТ подготовлен при участии АО «Эколибри», ФМБЦ имени А. И. Бурназяна ФМБА России и НПО «Национальное телемедицинское агентство» в рамках программы стандартизации беспилотной авиации на 2024–2032 годы.