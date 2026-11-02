Новый накопитель CATL Tener+ с емкостью 9 МВт·ч рассчитан на 25 лет работы без существенной деградации батарей

Китайская CATL представила новую систему промышленного хранения энергии Tener+, рассчитанную на 25 лет эксплуатации без существенной потери ёмкости аккумуляторов. Новинка способна хранить до 9 МВт·ч энергии в одном контейнере и предназначена прежде всего для крупных проектов энергосетей, где важны высокая плотность хранения и экономия места.

По заявлению производителя, Tener+ позволяет сократить количество необходимых контейнеров до 40% по сравнению с традиционными решениями. Это уменьшает занимаемую площадь, потребность в кабелях и сложность монтажа, что особенно важно для проектов гигаваттного масштаба.

Долговечность обеспечивают собственные аккумуляторные ячейки CATL. Для жаркого климата CATL разработала систему отвода горячего воздуха вверх, чтобы он не нагревал соседнее оборудование. Это позволяет преобразовательным системам сохранять штатную мощность даже в условиях сильной жары. Несколько контейнеров можно вводить в эксплуатацию одновременно одним нажатием кнопки.

Tener+ стала продолжением линейки промышленных накопителей CATL, начавшейся с системы Tener ёмкостью 6,25 МВт·ч, представленной в 2024 году. В мае 2025-го компания показала Tener Stack на 9 МВт·ч. На выставке All Energy Australia 2026 в Мельбурне также впервые для австралийского рынка продемонстрировали Tener Sodium — накопитель на натрий-ионных аккумуляторах. Его ёмкость превышает 30 МВт·ч.

Установленная мощность проектов CATL по хранению энергии в Австралии уже превысила 17 ГВт·ч. По данным компании, она занимает около 27% мирового рынка промышленных систем накопления энергии. Новыми разработками CATL рассчитывает укрепить позиции на фоне конкуренции с BYD и другими производителями.