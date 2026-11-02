На флагманский кроссовер Volga K50 начали давать щедрую скидку в 400 тыс. рублей, но есть нюанс — только если покупать за наличные ⁠ 8

Volga предложила покупателям кроссовера K50 дополнительные скидки до 400 тыс. руб. Однако получить максимальный дисконт можно только при покупке автомобиля за наличные.

Размер скидки зависит от комплектации. На версии «Комфорт» и «Премиум» дисконт составляет 350 тыс. руб., на топовую «Эксклюзив» — 400 тыс. руб. При этом предложение не суммируется с другими скидками и программами поддержки. В частности, его нельзя объединить с прямой скидкой в 100–150 тыс. руб., действующей с октября, или скидкой в 250 тыс. руб. по трейд-ин.

Volga K50 — крупный кроссовер, оснащённый двухлитровым турбированным двигателем мощностью 238 л. с. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Производство модели организовано на заводе в Нижнем Новгороде. Стоимость кроссовера в базовом исполнении — 4,35 млн рублей. Цена средней комплектации «Премиум» — 4,65 млн рублей, топовой — 4,8 млн рублей.

K50 стал самой популярной моделью новой российской марки. С начала продаж 19 июня по итогам сентября 2026 года на учёт поставили 1160 таких кроссоверов. Всего за этот период в России зарегистрировали 2226 автомобилей Volga.