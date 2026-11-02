На флагманский кроссовер Volga K50 начали давать щедрую скидку в 400 тыс. рублей, но есть нюанс — только если покупать за наличные
На версии «Комфорт» и «Премиум» дисконт составляет 350 тыс. рублей
Volga предложила покупателям кроссовера K50 дополнительные скидки до 400 тыс. руб. Однако получить максимальный дисконт можно только при покупке автомобиля за наличные.
Размер скидки зависит от комплектации. На версии «Комфорт» и «Премиум» дисконт составляет 350 тыс. руб., на топовую «Эксклюзив» — 400 тыс. руб. При этом предложение не суммируется с другими скидками и программами поддержки. В частности, его нельзя объединить с прямой скидкой в 100–150 тыс. руб., действующей с октября, или скидкой в 250 тыс. руб. по трейд-ин.
Volga K50 — крупный кроссовер, оснащённый двухлитровым турбированным двигателем мощностью 238 л. с. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Производство модели организовано на заводе в Нижнем Новгороде. Стоимость кроссовера в базовом исполнении — 4,35 млн рублей. Цена средней комплектации «Премиум» — 4,65 млн рублей, топовой — 4,8 млн рублей.
K50 стал самой популярной моделью новой российской марки. С начала продаж 19 июня по итогам сентября 2026 года на учёт поставили 1160 таких кроссоверов. Всего за этот период в России зарегистрировали 2226 автомобилей Volga.