Ложная тревога на всю страну: хакеры атаковали приложение МЧС, ложные сообщения получили 33 региона

2 ноября 2026 года в результате кибератаки на панель администрирования мобильного приложения «МЧС России» ложные сообщения получили жители 33 регионов страны. Рассылка была проведена около 02:45 по московскому времени.Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Взлом обнаружили специалисты ведомства после поступления первых недостоверных уведомлений. Сервисы отключили от сети и изолировали. Также МЧС организовало удаление ложной информации из каналов РСЧС в мессенджере Max и предупредило пользователей об инциденте.

В министерстве подчеркнули, что атака не затронула централизованную систему оповещения населения. Она продолжает работать в штатном режиме: для информирования граждан используются сирены, громкоговорители, SMS-рассылки, телевидение и радио. Мобильное приложение служит дополнительным источником информации.

Специалисты МЧС уже выявили уязвимость, которой воспользовались злоумышленники, и передали сведения о происшествии в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам. Ведомство принимает меры для предотвращения повторных атак и восстановления работы сервисов приложения. Полностью восстановить его функциональность планируется до конца дня.