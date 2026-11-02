На орбите конструкция из 24 сегментов должна сформировать отражающую поверхность диаметром 10 метров для наблюдения за объектами дальнего космоса

Космический глаз на 10 метров: в России испытывают зеркало для уникального телескопа

Специалисты железногорского АО «Решетнёв» приступили к испытаниям опытного образца главного зеркала космического телескопа для обсерватории «Миллиметрон». Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга Красноярского края. Устройство предназначено для наблюдения за объектами дальнего космоса в миллиметровом и инфракрасном диапазонах. Собранные данные помогут учёным исследовать строение и эволюцию Вселенной.

Ключевым элементом телескопа станет трансформируемое зеркало диаметром 10 метров. После выхода на орбиту оно должно раскрыться и сформировать отражающую поверхность из 24 сегментов. Сейчас инженеры проверяют работу механизма раскрытия и точность конструкции. От этих характеристик зависит чувствительность прибора и его способность принимать сигналы от удалённых космических объектов.

Проект реализуется по заказу Астро-космического центра Физического института имени Лебедева РАН (АКЦ ФИАН), который разрабатывает бортовую научную аппаратуру. Головным исполнителем создания обсерватории выступает НПО Лавочкина. Оба предприятия, как и «Решетнёв», входят в госкорпорацию «Роскосмос».