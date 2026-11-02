«Космическая связь» предупредила о возможной нехватке спутниковых мощностей к 2035 году

К 2030 году рынок спутниковой связи выйдет на баланс спроса и предложения

К 2030 году объёмы предложения и спроса на рынке спутниковой связи могут сравняться, несмотря на многократное увеличение числа аппаратов и доступной ёмкости орбитальных группировок. Такой прогноз в интервью ТАСС представил генеральный директор компании «Космическая связь» Алексей Волин. По его словам, анализ рынка показал, что рост предложения будет сопровождаться сопоставимым увеличением потребности в спутниковых ресурсах со стороны пользователей.

После анализа мы увидели, что с точки зрения емкости спутниковых группировок предложение увеличится в разы, но при этом поняли, что и в разы увеличится спрос. Более того, стало понятно, что даже к 2030 году соотношение между спросом и предложением выйдет на абсолютный баланс.
Алексей Волин

Впрочем, достигнутый баланс может оказаться временным. По оценке Волина, к 2035 году отрасль рискует столкнуться с нехваткой спутниковых мощностей. Одной из причин станет длительный цикл производства космических аппаратов: быстро нарастить группировки в ответ на резко возросший спрос будет сложно. Поэтому операторам потребуется заранее планировать развитие инфраструктуры и учитывать будущие потребности клиентов.

«Космическая связь» предупредила о возможной нехватке спутниковых мощностей к 2035 году
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Среди ключевых тенденций рынка глава «Космической связи» отметил увеличение числа низкоорбитальных аппаратов и развитие высокоэллиптической системы «Экспресс-РВ». Ещё одно направление — переход к мультиорбитальным решениям, объединяющим геостационарные спутники, расположенные примерно на высоте 36 тыс. км, и низкоорбитальные группировки. Такая архитектура позволяет повысить скорость передачи данных и сократить задержки сигнала, что особенно важно для сервисов, требующих практически мгновенного отклика.

Наука и космосИсточники:ТАСС

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