Honor Win 2 — самый выгодный флагман по соотношению цены и производительности по версии AnTuTu. OnePlus 16 — на втором месте

В AnTuTu назвали самые выгодные смартфоны по соотношению цены и производительности в самой дорогой ценовой категории — от 4500 юаней ($630). На первом месте — Honor Win 2. Эта же модель, напомним, стала самым мощным смартфоном в мире по версии AnTuTu. То есть она не только самая мощная, но еще и самая выгодная из самых мощных. Версия с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти стоит в Китае 5000 юаней (примерно $700). Honor Win 2 базируется на SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Вторую строчку занял OnePlus 16 на Snapdragon 8 Elite Gen 6, эта модель в конфигурации 12/256 ГБ стоит 5200 юаней (около $730).

На третьем месте iQOO 15 Ultra на SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5. Конфигурация 16/512 ГБ стоит 5000 юаней.

У Honor Win 2 аккумулятор ёмкостью 10 100 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной мощностью 80 Вт. OnePlus 16 оснащён батареей емкостью 9000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 и беспроводной мощностью 50 Вт. iQOO 15 Ultra получил батарею емкостью 7400 мА·ч с поддержкой 100-ваттной проводной и 40-ваттной беспроводной зарядки.

Полный топ-10 рейтинга выглядит так:

Honor Win 2;

OnePlus 16;

iQOO 15 Ultra;

Nubia NaviX Ultra;

Red Magic 11S Pro;

Honor Magic8 Pro;

iQOO 16;

Samsung Galaxy S26;

Red Magic 11 Pro+;

Red Magic 12 Pro+.

Рейтинг составлен на основе данных AnTuTu V12 за период с 1 по 31 октября 2026 года. Составители этого перечня отмечают, что индекс цены и производительности — лишь один из ориентиров: при выборе смартфона также важны габариты, камеры, программное обеспечение и личные предпочтения.