Binance возобновила вывод средств после рекордной кражи криптовалюты на $6,3 млрд

Криптобиржа заявила, что восстановила 95% похищенных активов. По данным TRM Labs и ФБР, за атакой стоит северокорейская хакерская группировка TraderTraitor

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance возобновила вывод средств после кибератаки, в результате которой злоумышленники похитили криптовалюту на $6,3 млрд. Компания сообщила, что восполнила 95% утраченных средств. При этом вывод отдельных активов, прежде всего менее распространённых криптовалют, на момент публикации оставался недоступен.

Оставшиеся 5% похищенных токенов Binance назвала низколиквидными: для приобретения необходимого количества таких активов может потребоваться больше времени. Биржа заявила, что работает с партнёрами по отрасли над восстановлением оставшейся части средств.

Расследованием атаки занимаются, в частности, аналитическая компания TRM Labs и Федеральное бюро расследований США (ФБР). Обе организации связывают взлом с группировкой TraderTraitor, которую считают связанной с Северной Кореей. По данным ФБР, эта же группа стояла за кражей криптовалюты на $1,5 млрд у биржи Bybit в феврале 2025 года. Её также связывают с хищением на $387 млн с платформы Bitget в сентябре.

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По оценке TRM Labs, злоумышленники получили контроль над системой подписания транзакций горячего кошелька Binance — инфраструктурой, которая подтверждает переводы с кошельков, подключённых к интернету. Это позволило вывести средства через десять разных блокчейнов. Анализ истории транзакций показывает, что большая часть похищенной криптовалюты покинула кошельки Binance всего за 20 минут.

ФБР призвало криптовалютные компании и поставщиков соответствующих услуг блокировать транзакции с кошельками, связанными с TraderTraitor. По словам Ари Редборда, руководителя направления политики TRM Labs, речь идёт не просто о коммерческих хакерах, стремящихся заработать, а о профессионалах, связанных с вооружёнными силами Северной Кореи. Он предупредил, что похищенные средства могут использоваться для распространения оружия и иной деятельности, дестабилизирующей международную обстановку.

Атака на Binance, по данным источника, стала крупнейшей кражей криптовалюты в истории: её масштаб примерно в 4 раза превышает ущерб от взлома Bybit в 2025 году. При этом многие технические подробности произошедшего пока остаются неизвестными.