Автомат с интеллектом: «Калашников» планирует внедрить ИИ в стрелковое оружие

Генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников заявил о планах внедрить технологии искусственного интеллекта в стрелковое оружие. По его словам, сейчас ИИ уже применяется в различных разработках предприятия, а в перспективе появится и в автоматах.

Как сообщил руководитель концерна журналистам, искусственный интеллект используют для управления автоматизированными системами и обработки данных. Эта технология постепенно становится частью различных изделий компании.

При этом Лушников уточнил, что пока ИИ не применяется непосредственно в автоматах, однако такая возможность рассматривается. Он отметил, что искусственный интеллект уже используется в ряде направлений деятельности «Калашникова» и в дальнейшем область его применения будет расширяться.