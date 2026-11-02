45 Вт — и точка. Samsung Galaxy S27 Plus будет заряжаться не быстрее Galaxy S26 Plus
По скорости зарядки новшеств не предвидится
Samsung, похоже, снова не собирается ускорять зарядку своих флагманов. Galaxy S27 Plus сертифицирован новыми регуляторами, и они подтвердили мощность зарядки — она составит 45 Вт. То есть Galaxy S27 Plus будет заряжаться не быстрее нынешнего Galaxy S26 Plus.
В документах указаны параметры 15 В и 3 А, что соответствует мощности 45 Вт. Интересно, что сейчас сертифицированы практически все региональные версии смартфона: международная (SM-S956B), для домашнего корейского рынка (SM-S956N), для рынка США (SM-S956U), для Китая (SM-S9560) и для японского оператора Docomo (SC-52H).
Базовый Galaxy S27 также не получит ускоренной зарядки: недавно он был сертифицирован с поддержкой зарядки максимальной мощностью 25 Вт.
Премьера линейки Galaxy S27 ожидается в начале 2027 года. Смартфонам приписывают однокристальную систему Samsung Exynos 2700.