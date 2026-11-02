45 Вт — и точка. Samsung Galaxy S27 Plus будет заряжаться не быстрее Galaxy S26 Plus

Samsung, похоже, снова не собирается ускорять зарядку своих флагманов. Galaxy S27 Plus сертифицирован новыми регуляторами, и они подтвердили мощность зарядки — она составит 45 Вт. То есть Galaxy S27 Plus будет заряжаться не быстрее нынешнего Galaxy S26 Plus.

В документах указаны параметры 15 В и 3 А, что соответствует мощности 45 Вт. Интересно, что сейчас сертифицированы практически все региональные версии смартфона: международная (SM-S956B), для домашнего корейского рынка (SM-S956N), для рынка США (SM-S956U), для Китая (SM-S9560) и для японского оператора Docomo (SC-52H).

Базовый Galaxy S27 также не получит ускоренной зарядки: недавно он был сертифицирован с поддержкой зарядки максимальной мощностью 25 Вт.

Премьера линейки Galaxy S27 ожидается в начале 2027 года. Смартфонам приписывают однокристальную систему Samsung Exynos 2700.