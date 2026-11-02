4 млн копий за три дня, а что с требованиями к ПК? Тесты Phantom Blade Zero показали, что нужно для нового проекта на Unreal Engine 5

Трассировка не сильно требовательная

Китайская игра Phantom Blade Zero, которая вышла три дня назад и уже успела разойтись тиражом в 4 млн копий, основана на Unreal Engine 5, то есть должна быть весьма требовательной. Это и решили проверить авторы TechPowerUp, протестировав в этом проекте 35 видеокарт. 

Оказалось, что игра не самая требовательная среди проектов на этом движке, хотя, конечно, для нормальной работы нужен достаточно производительный ПК. 

4 млн копий за три дня, а что с требованиями к ПК? Тесты Phantom Blade Zero показали, что нужно для нового проекта на Unreal Engine 5
Источник изображения: TechPowerUp

В Full HD при максимальных настройках и без апскейлеров для получения 60 к/с нужны карты уровня RTX 5060 Ti, а в 1440p понадобится уже топовое решение не ниже RTX 4070 Ti. В 4К соответствующий уровень выдаст лишь RTX 5090, да и 40 к/с обеспечат карты от RTX 5070 Ti и выше. 

В этой игре видеокарты GeForce выглядят получше конкурентов от AMD, хотя разница не огромна.  

Фото 1
Источник изображения: TechPowerUp
Фото 2
Источник изображения: TechPowerUp
Фото 3
Источник изображения: TechPowerUp

При этом всё вышеуказанное получено без трассировки лучей. С ней всё становится хуже, но производительность падает не так сильно, как во многих других играх. Трассировка «съест» около 20-25%. Само собой, апскейлеры позволяют заметно повысить производительность, благо игра поддерживает все основные технологии, включая генераторы кадров.  

ВидеокартыИсточники:TechPowerUp

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