10 000 мАч, 100 Вт и Snapdragon 8 Elite — выгодно. Redmi K100 — самый выгодный смартфон по соотношению цены и производительности в категории от $375 до $525 (по версии AnTuTu) ⁠ 2

Redmi K100 занял первое место в октябрьском рейтинге AnTuTu по соотношению цены и производительности среди смартфонов стоимостью от 2500 до 3500 юаней (375-525 долларов). В первую тройку также вошли Honor Win RT2 и Redmi K90 Max — они заняли второе и третье места.

Redmi K100 — самая новая модель линейки, продажи в Китае стартовали на прошлой неделе. Аппарат построен на SoC Snapdragon 8 Elite, оснащен экраном AMOLED с диагональю 6,83 дюйма, разрешением 2772 × 1280 и частотой 165 Гц. Емкость батареи составляет 10 000 мА·ч, мощность зарядки — 100 Вт. Разрешение датчиков основной камеры — 50 и 8 Мп (примеры фото основной камеры смартфона уже есть в Сети). Результат в AnTuTu — 3 492 985 баллов.

Honor Win RT2 базируется на SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, оснащен экраном OLED с диагональю 6,89 дюйма, разрешением 3104 × 1440 и частотой 185 Гц. Емкость аккумулятора составляет 12 070 мА·ч, мощность зарядки — 90 Вт, разрешение датчика основной камеры — 200 Мп. Результат в AnTuTu — 4 219 293 балла.

Redmi K90 Max базируется на SoC MediaTek Dimensity 9500. В оснащении устройства — экран AMOLED с диагональю 6,83 дюйма, разрешением 2772 × 1280 и частотой 165 Гц, аккумулятор емкостью 8550 мА·ч с зарядкой мощностью 100 Вт, камеры с разрешением 50 и 8 Мп. Результат в AnTuTu — 3 385 458 баллов.

Весь топ-10 устройств ценовой категории от 375 до 525 долларов выглядит так:

Redmi K100;

Honor Win RT2;

Redmi K90 Max;

OnePlus Ace 7 Pro;

OnePlus Ace 7;

Redmi K90 Supreme Edition;

Honor Magic 8 Pro Air;

iQOO Z11 Turbo;

OnePlus Ace 6;

OnePlus Ace 6 Supreme Edition.

Рейтинг составлен по данным AnTuTu V12 за период с 1 по 31 октября 2026 года.