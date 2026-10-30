Samsung выпустила финальную One UI 9 для недорогого смартфона Galaxy F54

Samsung начала распространять One UI 9 для недорого смартфона Galaxy F54.

Это смартфон среднего класса, представленный в 2023 году: он оснащён 6,7-дюймовым экраном Super AMOLED+ с частотой обновления 120 Гц, процессором Exynos 1380, основной камерой на 108 Мп с оптической стабилизацией и аккумулятором ёмкостью 6000 мА•ч. Модель поддерживает сети 5G и изначально работала под управлением Android 13.

Источник изображения: tarunvats33 // Samsung

One UI 9 основана на Android 17 и обновляет интерфейс, навигацию и инструменты персонализации. Среди нововведений платформы — Now Nudge с контекстными подсказками, расширенные возможности Now Brief и Photo Assist, позволяющие редактировать снимки с помощью текстовых или голосовых команд. Также появились My FanCam для автоматического кадрирования видео с фокусировкой на выбранном человеке и дополнительные средства контроля конфиденциальности.

Обновление распространяется поэтапно в разных регионах.