На бывшем заводе Mazda в России запустили выпуск умных телевизоров
Производственная площадка сможет собирать до 1,2 млн устройств ежегодно
Компания «Альтер Инвест» начала производство Smart TV на территории бывшего завода двигателей Mazda во Владивостоке.
Для проекта оборудовали сборочную линию с системой контроля качества, чистую комнату и испытательную лабораторию. Последняя оснащена оборудованием для проверки готовой продукции. Производственные мощности созданы на базе бывшей автомобильной площадки, которую переоборудовали под выпуск электроники.
На первом этапе предприятие рассчитывает выпускать до 600 тысяч телевизоров в год. В дальнейшем показатель планируют увеличить вдвое — до 1,2 млн устройств. Для реализации проекта зарегистрировали отдельную компанию «Санрайз Электроникс», а ключевым заказчиком стал ритейлер DNS.
Генеральный директор «Альтер Инвест» Николай Соболев рассчитывает, что новая площадка заинтересует не только основного заказчика, но и других дистрибуторов телевизоров. При этом компания пока не раскрыла конкретные модели телевизоров, которые будут собирать во Владивостоке, и сроки выхода продукции в розничную продажу.