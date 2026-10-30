На бывшем заводе Mazda в России запустили выпуск умных телевизоров

Компания «Альтер Инвест» начала производство Smart TV на территории бывшего завода двигателей Mazda во Владивостоке.

Для проекта оборудовали сборочную линию с системой контроля качества, чистую комнату и испытательную лабораторию. Последняя оснащена оборудованием для проверки готовой продукции. Производственные мощности созданы на базе бывшей автомобильной площадки, которую переоборудовали под выпуск электроники.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

На первом этапе предприятие рассчитывает выпускать до 600 тысяч телевизоров в год. В дальнейшем показатель планируют увеличить вдвое — до 1,2 млн устройств. Для реализации проекта зарегистрировали отдельную компанию «Санрайз Электроникс», а ключевым заказчиком стал ритейлер DNS.

Генеральный директор «Альтер Инвест» Николай Соболев рассчитывает, что новая площадка заинтересует не только основного заказчика, но и других дистрибуторов телевизоров. При этом компания пока не раскрыла конкретные модели телевизоров, которые будут собирать во Владивостоке, и сроки выхода продукции в розничную продажу.