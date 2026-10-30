Крупнейшая криптобиржа мира потеряла $6,3 млрд в результате взлома. Binance приостановила вывод средств и пообещала покрыть все потери пользователей

Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объёму торгов, сообщила о взломе, ущерб от которого оценивается примерно в $6,3 млрд. Компания приостановила вывод средств и заявила, что возместит пользователям все потери. Если оценка подтвердится, атака станет крупнейшим взломом в истории криптовалютного рынка.

По данным Binance, удалось заморозить активы примерно на $3 млрд, включая стейблкоины USDT и USDC. Эмитенты этих валют заблокировали переводы со связанных с атакой адресов. При этом оценки объёма похищенных средств различаются: аналитическая компания Chainalysis оценивала их примерно в $5,9 млрд, а данные Arkham показывали, что на связанных с атакой кошельках в определённый момент находилось более $5,7 млрд в различных криптовалютах.

Среди похищенных активов были биткоины, Ethereum и стейблкоины. По данным Arkham, злоумышленник перемещал средства через децентрализованную биржу Uniswap, а также использовал похищенные USDT в качестве залога для получения как минимум 20 000 WETH — обёрнутых токенов Ethereum стоимостью около $44 млн — через кредитный протокол Aave. Такие операции затрудняют отслеживание движения активов, однако сами по себе не означают, что вернуть или заморозить средства уже невозможно.

Источник изображения: x.com/binance

Глава Tether Паоло Ардоино сообщил о заморозке более $1,57 млрд в USDT, а руководитель Circle Джереми Аллэр — более $800 млн в USDC. Это позволяет блокировать часть средств, но не распространяется автоматически на криптовалюты, у которых нет централизованного эмитента, способного ограничить переводы.

На фоне сообщений о взломе криптовалютный рынок пошёл вниз. Биткоин подешевел на 4,8%, опустившись ниже $77 000, Ethereum потерял 5,7%, токен BNB — 8%, а AAVE — 11%. В то же время сооснователь Binance Чанпэн Чжао заявил, что средства пользователей будут полностью покрыты. По данным аналитической платформы DefiLlama, до атаки на платформе хранилось около $144 млрд активов, поэтому заявленный ущерб эквивалентен примерно 4% этой суммы. У Binance также есть фонд защиты пользователей SAFU, в котором находилось около $1 млрд в биткоинах, однако компания не подтвердила, будет ли использовать его для компенсации потерь в этом случае.

Расследователь ZachXBT и компания Blockaid предположили, что за атакой может стоять Северная Корея. В предоставленных материалах эта версия не представлена как окончательно установленный факт. Binance заявила, что возобновит вывод средств после завершения проверки безопасности.