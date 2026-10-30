Крупнейшая криптобиржа мира потеряла $6,3 млрд в результате взлома. Binance приостановила вывод средств и пообещала покрыть все потери пользователей

Эмитенты стейблкоинов заморозили активы на $3 млрд, но похищенную криптовалюту продолжают перемещать между площадками

Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объёму торгов, сообщила о взломе, ущерб от которого оценивается примерно в $6,3 млрд. Компания приостановила вывод средств и заявила, что возместит пользователям все потери. Если оценка подтвердится, атака станет крупнейшим взломом в истории криптовалютного рынка.

По данным Binance, удалось заморозить активы примерно на $3 млрд, включая стейблкоины USDT и USDC. Эмитенты этих валют заблокировали переводы со связанных с атакой адресов. При этом оценки объёма похищенных средств различаются: аналитическая компания Chainalysis оценивала их примерно в $5,9 млрд, а данные Arkham показывали, что на связанных с атакой кошельках в определённый момент находилось более $5,7 млрд в различных криптовалютах.

Среди похищенных активов были биткоины, Ethereum и стейблкоины. По данным Arkham, злоумышленник перемещал средства через децентрализованную биржу Uniswap, а также использовал похищенные USDT в качестве залога для получения как минимум 20 000 WETH — обёрнутых токенов Ethereum стоимостью около $44 млн — через кредитный протокол Aave. Такие операции затрудняют отслеживание движения активов, однако сами по себе не означают, что вернуть или заморозить средства уже невозможно.

Крупнейшая криптобиржа мира потеряла $6,3 млрд в результате взлома. Binance приостановила вывод средств и пообещала покрыть все потери пользователей
Источник изображения: x.com/binance

Глава Tether Паоло Ардоино сообщил о заморозке более $1,57 млрд в USDT, а руководитель Circle Джереми Аллэр — более $800 млн в USDC. Это позволяет блокировать часть средств, но не распространяется автоматически на криптовалюты, у которых нет централизованного эмитента, способного ограничить переводы.

На фоне сообщений о взломе криптовалютный рынок пошёл вниз. Биткоин подешевел на 4,8%, опустившись ниже $77 000, Ethereum потерял 5,7%, токен BNB — 8%, а AAVE — 11%. В то же время сооснователь Binance Чанпэн Чжао заявил, что средства пользователей будут полностью покрыты. По данным аналитической платформы DefiLlama, до атаки на платформе хранилось около $144 млрд активов, поэтому заявленный ущерб эквивалентен примерно 4% этой суммы. У Binance также есть фонд защиты пользователей SAFU, в котором находилось около $1 млрд в биткоинах, однако компания не подтвердила, будет ли использовать его для компенсации потерь в этом случае.

Расследователь ZachXBT и компания Blockaid предположили, что за атакой может стоять Северная Корея. В предоставленных материалах эта версия не представлена как окончательно установленный факт. Binance заявила, что возобновит вывод средств после завершения проверки безопасности.

Законы и новости рынкаBinanceКриптовалютаБиткоинBinanceКибербезопасностьИсточники:coindesk

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Спутники будут собирать себя сами в космосе: стартап Rendezvous Robotics привлёк $20 миллионовСледующая публикация: Anthropic купила стартап из одного человека, который разрабатывает лекарства с помощью ИИ
Главное
Все новости
10 минут назадAnthropic купила стартап из одного человека, который разрабатывает лекарства с помощью ИИ
00:203Спутники будут собирать себя сами в космосе: стартап Rendezvous Robotics привлёк $20 миллионов
00:04Энцелад оказался более гостеприимным для жизни: метаногены выжили в лабораторной симуляции его подлёдного океана
29 окт 23:193Sony представила прозрачные геймпады DualSense и панели для PS5, вдохновлённые трендом 90ых
29 окт 23:1212Apple займёт почти треть рынка складных смартфонов в следующем году, но не догонит Samsung. Таков прогноз TrendForce
29 окт 23:003Первый ноутбук на основе игрового процессора Intel Arc G3 Extreme. GPD готовит анонс Win Mini Ultra
29 окт 22:536Почти 10 000 ускорителей Nvidia, 4200 процессоров AMD, и всего 60 млн долларов. На eBay выставили настоящий суперкомпьютер
29 окт 22:412Видеокарты дорожают и не собираются останавливаться. Анализ показал, что за три месяца в среднем цены выросли на 35%
29 окт 22:31Телескоп «Джеймс Уэбб» раскрыл состав газовых облаков у чёрной дыры в центре Млечного Пути
29 окт 22:304Смартфон Трампа Trump T1 Phone — это буквально аппарат HTC с другой крышкой. Блогер JerryRigEverything наглядно это доказал
29 окт 22:215PlayStation 5 благодаря взлому превратили в аналог Steam Machine. Теперь на приставку можно установить Bazzite Linux
29 окт 22:07Самое значительное обновление DirectX Raytracing с 2018 года. Microsoft представила новые технологии и заметно ускорила работу с трассировкой
29 окт 22:022Крошечная структура мозга держит воспоминания живыми: открыта роль клауструма в рабочей памяти
29 окт 21:5520Ничего мощнее у Apple просто нет. В продажу поступил топовый Mac Studio с 512 ГБ ОЗУ более чем за 20 000 долларов
29 окт 21:4816Это вам не Starlink. Интернет-спутник российской группировки «Рассвет» считали обречённым, но он начал резко поднимать орбиту
29 окт 21:472Intel готовит совершенно новые процессоры Moon Lake, у которых не будет ни больших, ни малых ядер
29 окт 21:46Суперкомпьютер Frontier создал самую детальную симуляцию ранней Вселенной Lumina
29 окт 21:37DeepMind представила Genie 4 — модель миров с реалистичными людьми и естественной речью
29 окт 21:247Lada Granta может проехать на одной заправке 1000 км — такая машина стоит 1,133 млн рублей
29 окт 21:128Тритий в титане: Xedge представил NoxTi Tri — брелок, который светится 25 лет и не требует зарядки
29 окт 20:586«Летающая тарелка» SpaceX Starfall вернула секретную капсулу с грузом ВВС США
Впервые за 50 лет Boeing начала собирать лайнеры Boeing 737 на новом заводе, и это новейшие Boeing 737 MAX 1029 окт 20:308Впервые за 50 лет Boeing начала собирать лайнеры Boeing 737 на новом заводе, и это новейшие Boeing 737 MAX 10 Первый лайнер отправится канадской авиакомпании WestJet
29 окт 20:08500 тыс. километров плазмы: на Солнце зарегистрировали гигантский выброс
29 окт 19:5630В Минцифры хотят блокировать SIM-карту вместе с блокировкой аккаунта в Max
29 окт 19:468560 мА·ч, 80 Вт, 50 Мп, прочный корпус и защита IP69K: представлен смартфон Honor X9e s
29 окт 19:3015Илон Маск придумал, как избавиться от недовольных соседей: SpaceXAI готова выкупить 418 домов рядом с дата-центрами Grok в Миссисипи
29 окт 18:314От SIM-карт до eSIM: в Москве запустили новое телеком-производство
29 окт 18:247Хакеры усилили натиск: Rutube отбил более 530 DDoS-атак с начала года
29 окт 17:503120 Гц для работы, 144 Гц для игр: Digma обновляет линейку мониторов
29 окт 17:2718«Яндекс Браузер» перешагнул отметку в 100 млн устройств
29 окт 16:572Кометы могли почти не участвовать в зарождении жизни на Земле: моделирование показало, насколько редкой была доставка нужных веществ
29 окт 16:32Virgin Galactic представила новый космический корабль Apeiron, но снова отложила туристические полёты — теперь до 2027 года