Anthropic купила стартап из одного человека, который разрабатывает лекарства с помощью ИИ

Основатель Mithril Medicine Коди Транбаргер использовал Claude для научных и организационных задач. Один из разрабатываемых препаратов показал обнадёживающие результаты на мышах менее чем за 18 месяцев, а испытания на людях могут начаться в конце 2028 года

Anthropic приобрела Mithril Medicine — стартап, который разрабатывает препараты для лечения двух редких форм мышечной дистрофии у детей. До сделки в компании работал один штатный сотрудник — её основатель Коди Транбаргер. Он использовал ИИ Claude для выполнения научных и административных задач, включая подготовку планов экспериментов и организацию работы с 11 внешними лабораториями.

Mithril Medicine занималась разработкой средств против двух заболеваний: врождённой мышечной дистрофии, связанной с геном LAMA2, и альфа-дистрогликанопатии. По данным Anthropic, один из потенциальных препаратов прошёл путь от идеи до обнадёживающих результатов в экспериментах на мышах менее чем за 18 месяцев. Компания рассчитывает, что при успешном дальнейшем развитии разработка сможет перейти к клиническим испытаниям на людях уже в конце 2028 года. Это пока прогноз: исследования находятся на доклинической стадии, а эффективность и безопасность препаратов для человека ещё не установлены.

Источник изображения: Anthropic

После приобретения Транбаргер продолжит работу в Anthropic и возглавит внутренние программы компании по разработке лекарств. Anthropic намерена расширять собственные исследования и использовать полученный опыт, чтобы совершенствовать Claude для решения задач биомедицины.

Компания также сотрудничает с шестью организациями, работающими над созданием лекарств, в том числе с Bristol Myers Squibb и BigHat Biosciences. В этих проектах Claude применяют на разных этапах разработки: от проектирования молекул и анализа экспериментальных данных до подготовки документов для регуляторов и планирования клинических испытаний.

Anthropic подчёркивает, что ускорение разработки лекарств требует автоматизации не только поиска потенциальных молекул, но и множества других научных и организационных процессов. При этом результаты пока преимущественно доклинические. Компания рассчитывает, что дальнейшая работа с биотехнологическими партнёрами поможет оценить возможности ИИ на более поздних этапах разработки препаратов.