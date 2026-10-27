Опрос Honor: работники ручного труда чаще называют рабочим инструментом смартфон, чем молоток и отвёртку

Honor провела опрос среди офисных сотрудников и работников ручного труда: как они работают, от чего устают и какой техникой пользуются. 47% работников ручного труда назвали смартфон одним из устройств, которыми чаще всего пользуются на работе. Ручные инструменты назвали 30,2%. Каждый шестой из них советуется через смартфон с ИИ.

При выборе смартфона обе группы в первую очередь смотрят на батарею. Так ответили 61,5% офисных сотрудников и 66,5% работников ручного труда. Больше половины офисных сотрудников обращают внимание ещё на объём памяти и производительность, а на камеру — меньше четверти. Повреждать смартфон на работе доводилось 41,1% работников ручного труда и 29,2% офисных сотрудников.

Источник изображения: ИИ ChatGPT

Стереотипы о «лёгкой» работе есть у обеих групп. 51,6% работников ручного труда считают офисную работу проще, потому что в ней нет тяжёлой физической нагрузки. Среди самих офисных сотрудников с этим согласны 43%. 47,7% офисных сотрудников считают работу руками проще, потому что она не требует постоянного умственного напряжения. Среди самих работников ручного труда так думают ещё чаще — 53%. С пренебрежительным отношением к своей профессии сталкивались около 44–45% опрошенных в каждой группе. Среди 18–25-летних таких 54,2%, среди тех, кто старше 55 лет, — 36,5%.

Работники ручного труда чаще всего устают от физической нагрузки (36,3%), офисные — от умственного напряжения (24,8%). На втором месте в обеих группах монотонность. При этом работа никогда не мешает личным планам 16,8% работников ручного труда и только 10,3% офисных сотрудников. Вечером обе группы чаще всего смотрят видео, сериалы и соцсети. Готовкой, ремонтом, садом или рукоделием офисные сотрудники занимаются чаще: 30,8% против 21%.

Своей работой гордятся 72,9% офисных сотрудников и 70,5% работников ручного труда. Больше всего удовлетворения обеим группам приносит видимый результат работы: так ответили 30,3% и 32,2% соответственно. Но если бы можно было начать карьеру заново, ту же профессию выбрали бы 44,1% офисных сотрудников и только 32,8% работников ручного труда.