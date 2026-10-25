Xiaomi представила недорогой 300-герцевый монитор с поддержкой AMD FreeSync Premium: Redmi G25 2027 оценили в $120 ⁠ 3

Xiaomi представила в Китае доступный игровой монитор Redmi G25 2027. Особенность новинки в повышенной частоте обновления — она составляет 300 Гц.

Монитор оснащён 24,5-дюймовой панелью Fast IPS с разрешением Full HD (1920 × 1080 пикселей) и временем отклика 1 мс GtG. Также предусмотрена поддержка AMD FreeSync Premium, которая позволяет сделать игровой процесс плавнее.

Xiaomi заявляет об охвате 93% цветового пространства DCI-P3 и 100% sRGB. Монитор отвечает требованиям DisplayHDR 400. Из других особенностей — тонкая рамка по бокам и регулируемая подставка. Для подключения предусмотрены два порта HDMI 2.0 и два DisplayPort 1.4.

В Китае Redmi G25 2027 оценили в 799 юаней — $120. Ожидается, что до конца 2026 года монитор выйдет и на других рынках.