Volkswagen анонсирует новые сокращения в Европе — Audi в это же время объявляет о строительстве нового завода в США ⁠ 4

Audi, входящая в концерн Volkswagen, намерена вложить $4,2 млрд в строительство автомобильного завода в американском штате Джорджия. Об этом заявил Дональд Трамп во время выступления в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, назначенных на 3 ноября.

По словам Трампа, строительство предприятия в городе Мейкон должно начаться уже в следующем месяце. Ожидается, что завод сможет выпускать до 200 тыс. автомобилей в год. Президент США назвал проект крупнейшей инвестицией в американскую автомобильную промышленность за последнее время. Генеральный директор Audi Гернот Дёллнер также выступил на мероприятии и подтвердил намерение компании наладить производство в Мейконе.

Трамп связал решение автопроизводителя с введёнными американской администрацией импортными пошлинами. По его мнению, без тарифов Audi не стала бы переносить производство в США. Ранее президент неоднократно утверждал, что пошлины побуждают автоконцерны переносить производственные мощности в Америку из других стран, включая Германию и Японию. Локализация производства позволяет компаниям снизить влияние импортных тарифов на свою продукцию.

«У нас гораздо более масштабные амбиции в отношении Audi в Америке. Соединенные Штаты — один из важнейших мировых рынков автомобилей премиум-класса, и мы пока не реализовали здесь свой потенциал в полной мере. Мы полны решимости изменить ситуацию — за счет премиальных продуктов, укрепления бренда и создания конкурентоспособной производственной базы на местном уровне. Речь идет о развитии бизнеса Audi в Америке в целом, а не просто о строительстве завода», — сказал Гернот Дёллнер, председатель правления Audi AG.

Эта новость пришла на фоне другой — по данным Der Spiegel, Volkswagen намерен к 2030 году сократить еще 12 тыс. человек — помимо ранее согласованного сокращения 35 тыс. работников до 2030 года. Член правления Volkswagen Арне Майсвинкель объяснил новое сокращение большого количества работников «острой необходимостью» принять меры в связи с ухудшением положения дел в компании. И речь, в данном случае, явно не о североамериканском подразделении Audi.

Какие автомобили будут выпускать на новом заводе Audi в США, не сообщается, но меcтный рынок традиционно благоволит средне- и полноразмерным кроссоверам.