А у OnePlus Ace 7 корпус будет градиентный

Вместе с батареей 9000 мАч и 100-ваттной зарядкой OnePlus Ace 7 Pro получит голубой корпус и настраиваемую подсветку

OnePlus показала новые варианты оформления смартфонов серии Ace 7 — Windbreaker и Forged. Видео с новинками опубликовал президент китайского подразделения компании Ли Цзе за 4 дня до официальной премьеры — она состоится 29 октября.

OnePlus Ace 7 Pro в расцветке Windbreaker получил ледяной оттенок и крупный логотип Ace на задней панели. Смартфон также получит металлическую боковую рамку с текстурированной поверхностью и настраиваемую световую подсветку на задней панели с «эффектом межзвёздного свечения». Ещё одна особенность — скрытый воздухозаборник, оформленный в стиле Storm Island.

Стандартный OnePlus Ace 7 будет доступен в расцветке Forged. Его задняя крышка выполнена с использованием новой технологии двойного градиентного покрытия. Как и старшая модель, смартфон получит текстурированную металлическую рамку, настраиваемую световую подсветку и скрытый воздухозаборник.

Ранее компания сообщила, что серия Ace 7 будет оснащаться аккумуляторами ёмкостью 9000 мА·ч и получит поддержку быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 100 Вт. По заявлениям производителя, этого хватит на семь часов непрерывной игры при частоте 185 кадров в секунду или до 24 часов воспроизведения видео.

Также OnePlus подтвердила, что Ace 7 Pro оснастят SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 и новой системой охлаждения Glacier с двумя каналами отвода тепла. По задумке производителя, она должна обеспечивать охлаждение и аппаратной платформы, и задней панели смартфона.