Vivo расписала обновления OriginOS 7 до конца года: улучшения получат и старые флагманы

Vivo опубликовала график обновлений OriginOS 7 до конца года. Смартфоны vivo и iQOO получат новые фильтры съемки, переработанный интерфейс камеры, дополнительные инструменты редактирования фотографий и визуальные улучшения системы.

Первая волна обновлений начнется 29 октября. Пользователям предложат шесть новых фильтров камеры, включая насыщенные и холодные оттенки, а также пресеты для уличной, портретной и повседневной съемки.

В первую неделю ноября vivo обновит оформление элементов интерфейса в системных приложениях, включая «Телефон», «Контакты», «Сообщения», «Погоду» и «Настройки». Во вторую неделю аналогичные изменения появятся в видеоприложениях. Улучшения предназначены для всех устройств с OriginOS 7.

Тогда же начнется обновление интерфейса камеры. Пользователи смогут настраивать главный экран съемки, а панель инструментов получит новый дизайн. На третьей неделе ноября обновится галерея, где появятся пакетное удаление водяных знаков и дополнительные инструменты коррекции фотографий.

В середине декабря переработанный интерфейс камеры доберется до серии Vivo X200 и iQOO 13. На конец месяца запланировано расширение цветовой палитры: пользователи смогут сохранять собственные настройки в виде отдельных стилей и делиться ими с другими.

График обновлений и поддерживаемые смартфоны:

29 октября — новые фильтры съемки: vivo X300 Pro Satellite Edition, X300 Pro, X300, X200 Ultra, X200 Pro Satellite Edition, X200 Pro, X200 Pro mini, X200s и X200;

Первая неделя ноября — обновление элементов интерфейса: все устройства с OriginOS 7;

Вторая неделя ноября — обновление оформления видеоприложений: все устройства с OriginOS 7;

Вторая неделя ноября — новый интерфейс камеры: Vivo X300 Ultra Satellite Edition, X300 Ultra, X300 Pro Satellite Edition, X300 Pro, X300s, X300, X300 E, iQOO 15 Ultra, iQOO 15 и iQOO 15T;

Третья неделя ноября — улучшенный редактор фотографий и пакетное удаление водяных знаков: все устройства с OriginOS 7;

Середина декабря — новый интерфейс камеры: Vivo X200 Ultra, X200 Pro Satellite Edition, X200 Pro, X200 Pro mini, X200s, X200 и iQOO 13;

Конец декабря — сохранение и обмен цветовыми палитрами: Vivo X300 Pro Satellite Edition, X300 Pro, X300, X300 E, X Fold5, X200 Ultra, X200 Pro Satellite Edition, X200 Pro, X200 Pro mini, X200s, X200, iQOO 15 Ultra, iQOO 15, iQOO 15T и iQOO 13;

Конец декабря — новые фильтры съемки: Vivo X Fold5, iQOO 15 Ultra, iQOO 15, iQOO 15T и iQOO 13.

Все обновления будут распространяться постепенно, поэтому точные сроки их появления могут различаться в зависимости от модели смартфона.