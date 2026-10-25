Спутниковая связь через обычные смартфоны заработает в России в 2027 году

В частности, спутниковой связью в 2027 году обеспечат труднодоступные районы РФ

Компания «Бюро 1440», входящая в «ИКС Холдинг», рассчитывает обеспечить спутниковой связью нового поколения все труднодоступные районы России к следующим выборам. Об этом в интервью ТАСС заявил глава холдинга Алексей Шелобков. Коммерческий запуск сервиса запланирован на 2027 год. По словам топ-менеджера, по мере расширения низкоорбитальной спутниковой группировки компания сможет обеспечить непрерывное покрытие территории страны. Спутниковая связь должна стать альтернативой наземной инфраструктуре в местах, куда сложно провести обычные каналы связи.

Спутниковая связь через обычные смартфоны заработает в России в 2027 году
Источник изображения: ИИ Gemini

«Коммерческий запуск сервиса запланирован на 2027 год. Наша цель — глобальное покрытие, в том числе для обеспечения связи в труднодоступных районах. Мы понимаем, что именно спутниковая связь "Бюро 1440" может стать базовой инфраструктурой для решения этой задачи. По мере расширения группировки мы получим непрерывное покрытие», — рассказал глава Алексей Шелобков.

В «Бюро 1440» рассчитывают, что технология поможет обеспечить доступ к цифровым сервисам даже в самых удалённых населённых пунктах. Речь идёт в том числе о финансовых услугах, цифровых экосистемах и государственных платформах.

Первый практический опыт использования системы для общественно значимых задач компания получила во время выборов депутатов Госдумы 18–20 сентября. Тогда «Бюро 1440» впервые обеспечила спутниковый канал связи нового поколения, чтобы жители Заполярья могли воспользоваться дистанционным электронным голосованием.

Сети и серверыБюро 1440РоссияИсточники:https://gemini.google.com/

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