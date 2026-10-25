Специалист по кибербезопасности заявил, что телевизоры Samsung масштабно следят за своими пользователями — из-за этого ТВ Samsung под управлением Tizen могут «тормозить»

«Наконец-то нашел компанию, которая действительно прислушивается к своим клиентам», — пошути хакер

Исследователь по кибербезопасности и специалист по обратной разработке (Reverse engineering) под псевдонимом log4j обнаружил в операционной системе Tizen для телевизоров Samsung код, который, по его мнению, может использоваться для масштабного сбора пользовательских данных. Поводом стали необычно точные рекламные объявления на его телевизоре. Своими находками log4j делился в серии публикаций в соцсети X.

Специалист по кибербезопасности заявил, что телевизоры Samsung масштабно следят за своими пользователями — из-за этого ТВ Samsung под управлением Tizen могут «тормозить»
Источник изображения: ИИ Gemini

Среди обнаруженных механизмов — подробный сбор телеметрии, классификация аудиоданных, создание снимков экрана и идентификация устройств для отслеживания пользователей на разных платформах. Исследователь также обнаружил нейросеть, предназначенную для анализа поведения зрителей. Она, как утверждается, может учитывать, какие видео смотрит пользователь, какую рекламу пропускает и на каком моменте останавливает просмотр.

По предположению log4j, обработка такого объёма данных может быть одной из причин медленной работы телевизоров Samsung. Он считает, что устройства могут выполнять дополнительные вычисления для анализа звука, изображений и рекламных идентификаторов, а также запускать модели компьютерного зрения непосредственно на телевизоре. Однако связь между обнаруженным кодом и снижением производительности пока не доказана.

По словам исследователя, даже телевизоры без встроенного микрофона могут искать подключённые устройства с микрофонами — например, саундбары или Bluetooth-аксессуары — для записи звука.

Samsung — не единственный производитель телевизоров, которого обвиняли в чрезмерном сборе пользовательских данных. Подобные претензии звучали и в адрес LG. Владельцы телевизоров разных марок также жалуются на замедление работы устройств, хотя связывать его именно со слежкой без дополнительных доказательств нельзя.

Log4j готовит подробный отчёт о найденных механизмах и намерен объяснить, как другие исследователи могут самостоятельно изучить работу Tizen. В завершение серии публикаций он пошутил: «Наконец-то я нашел компанию, которая действительно прислушивается к своим клиентам».

 

Телевизоры и проекторыSamsungИсточники:Toms Hardwarelog4j

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