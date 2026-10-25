Samsung готова распрощаться с платформами Qualcomm в своих флагманах? Samsung Exynos 2700 превосходит Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 на 20% в тестах Geekbench ⁠ 6

Samsung Exynos 2700 может оказаться быстрее новейшего флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Согласно сообщениям южнокорейских СМИ, в некоторых тестах CPU и GPU новая SoC Samsung превосходит конкурента примерно на 20%. Эти данные были получены в ходе внутренних тестов Samsung.

По данным Yonhap News Agency и ChosunBiz, Exynos 2700 набрал около 13 000 баллов в многопоточном тесте Geekbench 6.5. Для сравнения, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, установленный в Xiaomi 18 Pro Max, показал примерно 11 000 баллов. В Geekbench 7 преимущество SoC Samsung, как утверждается, составило около 15%.

Разрыв ещё больше при сравнении со Snapdragon 8 Elite Gen 6 в Xiaomi 18 Pro. По опубликованным данным, Exynos 2700 опережает на 44% в Geekbench 6.5 и на 36% в Geekbench 7. В графических нагрузках преимущество над топовым процессором Qualcomm якобы достигало 20% в пиковых сценариях, но в другом тесте тяжёлых 3D-игр сокращалось примерно до 5%.

Ранее утечки также раскрыли предполагаемую архитектуру Exynos 2700. Судя по опубликованному в Сети снимку кристалла, Samsung переработала десятиядерный процессор по сравнению с Exynos 2600: вместо одного сверхпроизводительного ядра он может получить два. Ожидается конфигурация 1+4+1+4 с ядром Arm C2-Ultra на частоте до 4,24 ГГц, ядром C1-Ultra на 3,36 ГГц и восемью ядрами C1-Pro и C2-Pro.

По предварительным данным, графическая подсистема будет представлена Xclipse 970 с восемью блоками Work Group Processor. Также SoC приписывают 24 МБ системного (общего) кэша и поддержку оперативной памяти LPDDR6.

Сообщается, что Samsung уже начала производство Exynos 2700 с применением 2-нанометрового техпроцесса SF2P (второго поколения). Стартовый объём выпуска якобы на 10% превышает показатели предшественника. Для улучшения отвода тепла компания также может использовать обновлённую конструкцию упаковки Heat Path Block.

Ранее сообщалось, что на фоне высоких результатов производительности Exynos 2700 Samsung планирует расширить использование этой однокристальной системы в своих флагманах нового поколения. В частности, именно эту SoC приписывают всем моделям линейки, в том числе Galaxy S27 Ultra.