Рама, блокировки дифференциалов, 843 л.с., 1350 км на баке бензина и богатое оснащение. Представлен премиум-внедорожник Hongqi G919 за 430 тыс. юаней (5,2 млн рублей)

FAW представила в Китае новый гибридный внедорожник Hongqi G919 с гибридной силовой установкой. Модель получила четыре электромотора и рамное шасси. Автомобиль предложен в трёх версиях по цене от 349 800 до 429 800 юаней (примерно от 4,22 до 5,18 млн рублей по текущему курсу).

Габариты Hongqi G919 составляют 5135 × 2050 × 1950 мм, колёсная база — 2900 мм. Среди особенностей — внедорожные шины, дверь багажника, открывающаяся вбок, крепления для внешнего багажа.

Источник изображения: Autohome

В салоне — два 17,3-дюймовых экрана с разрешением 3K (это центральный дисплей и экран для пассажиров второго ряда). В основе аппаратной платформы медиасистемы лежит SoC Qualcomm Snapdragon 8295P. Также в оснащение входит холодильник объёмом 7,3 л, столики для задних пассажиров, аудиосистема Dynaudio с 18 динамиками. Переднее пассажирское кресло получило оттоманку, подогрев, вентиляцию и функцию восьмиточечного массажа. Для задних сидений предусмотрены подогрев, вентиляция и электрорегулировки. За работу систем помощи водителю отвечают лидар Zhuoyu с 384 линиями и комплекс Hongqi Sinan 5.0 Max.

Источник изображения: Autohome

Силовая установка построена на базе 2,0-литрового турбомотора. Электромоторов четыре. Совокупная мощность системы — 843 л. с., крутящий момент — 1320 Н·м. Разгон с места до 100 км/ч — за 4,5 секунды. Запас хода на чистом электричестве (по циклу CLTC) составляет 280 км, максимальный запас хода — 1350 км. Hongqi G919 также получил переднюю и заднюю механические блокировки дифференциалов, блокировку центрального дифференциала.