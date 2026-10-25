Рама, блокировки дифференциалов, 843 л.с., 1350 км на баке бензина и богатое оснащение. Представлен премиум-внедорожник Hongqi G919 за 430 тыс. юаней (5,2 млн рублей)

2,0-литровый ДВС сочетается с четырьмя электромоторами

FAW представила в Китае новый гибридный внедорожник Hongqi G919 с гибридной силовой установкой. Модель получила четыре электромотора и рамное шасси. Автомобиль предложен в трёх версиях по цене от 349 800 до 429 800 юаней (примерно от 4,22 до 5,18 млн рублей по текущему курсу).

Рама, блокировки дифференциалов, 843 л.с., 1350 км на баке бензина и богатое оснащение. Представлен премиум-внедорожник Hongqi G919 за 430 тыс. юаней (5,2 млн рублей)
Источник изображения: Autohome

Габариты Hongqi G919 составляют 5135 × 2050 × 1950 мм, колёсная база — 2900 мм. Среди особенностей — внедорожные шины, дверь багажника, открывающаяся вбок, крепления для внешнего багажа.

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Источник изображения: Autohome

В салоне — два 17,3-дюймовых экрана с разрешением 3K (это центральный дисплей и экран для пассажиров второго ряда). В основе аппаратной платформы медиасистемы лежит SoC Qualcomm Snapdragon 8295P. Также в оснащение входит холодильник объёмом 7,3 л, столики для задних пассажиров, аудиосистема Dynaudio с 18 динамиками. Переднее пассажирское кресло получило оттоманку, подогрев, вентиляцию и функцию восьмиточечного массажа. Для задних сидений предусмотрены подогрев, вентиляция и электрорегулировки. За работу систем помощи водителю отвечают лидар Zhuoyu с 384 линиями и комплекс Hongqi Sinan 5.0 Max.

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Источник изображения: Autohome

Силовая установка построена на базе 2,0-литрового турбомотора. Электромоторов четыре. Совокупная мощность системы — 843 л. с., крутящий момент — 1320 Н·м. Разгон с места до 100 км/ч — за 4,5 секунды. Запас хода на чистом электричестве (по циклу CLTC) составляет 280 км, максимальный запас хода — 1350 км. Hongqi G919 также получил переднюю и заднюю механические блокировки дифференциалов, блокировку центрального дифференциала.

Авто и транспортHongqiавтоИсточники:ITHome

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