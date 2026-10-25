Карманный компьютер по цене недорогого смартфона: Acemagic W1-5400U с большим количеством портов стоит всего $235 ⁠ 2

Acemagic представила мини-ПК W1-5400U — компактный компьютер для офисной работы, просмотра видео и других повседневных задач. Новинка получила старый процессор AMD, зато размеры небольшие. То же самое можно сказать о цене: в Китае стоимость начинается с 1599 юаней ($235).

В основе W1-5400U лежит AMD Ryzen 3 5400U из семейства Cezanne. Процессор оснащён четырьмя ядрами Zen 3, а за графику отвечает встроенное ядро Radeon Vega 6. Оно уступает современным решениям вроде Radeon 780M и 880M, но подходит для базовых графических задач, мультимедиа и нетребовательных приложений.

Объем корпуса мини-ПК составляет всего 0,68 л. За счет крепления VESA компьютер можно зафиксировать на задней панели совместимого монитора, чтобы освободить место на столе.

Производитель предусмотрел достаточно широкий набор разъёмов: два USB 3.2 Gen 2 Type-A, один USB 3.2 Gen 2 Type-C, четыре USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, гигабитный Ethernet и аудиовыход 3,5 мм.

W1-5400U способен одновременно выводить изображение на три дисплея через HDMI, DisplayPort и USB-C. Все три интерфейса поддерживают разрешение 4K при частоте 60 Гц. Также предусмотрены два слота M.2 для накопителей и малошумная система охлаждения.

Базовая конфигурация с 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ стоит 1599 юаней ($235). Версия с 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ оценена в 1999 юаней (примерно $300).