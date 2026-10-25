Geely обогнала Mazda и Honda по продажам автомобилей в Великобритании

Китайская Geely менее чем за год после выхода на британский рынок обогнала по продажам Mazda и Honda. В сентябре 2026 года в Великобритании зарегистрировали 5155 новых автомобилей Geely против 4417 машин Mazda и 4149 автомобилей Honda.

На долю Geely пришлось 1,47% всех новых автомобилей, зарегистрированных в стране за месяц, — 350 536 машин. Продажи китайского бренда растут на фоне расширения модельного ряда. Помимо электрического кроссовера EX5, компания вывела на рынок электрический хетчбэк EX2 и подключаемый гибридный кроссовер Starray EM-I (в России известен как Geely EX5 гибрид).

Одновременно Geely расширяет дилерскую сеть: компания уже заключила соглашение об открытии сотого дилерского центра в Великобритании. Ожидается, что все новые площадки начнут полноценно работать до конца года.

Укрепляются позиции и других китайских автопроизводителей. В сентябре 2026 года на их долю пришлось 23,3% рынка новых автомобилей Великобритании — почти вдвое больше, чем за тот же месяц годом ранее (12,4%).

Рост доли китайских авто заметен и на европейском рынке в целом. В сентябре китайские автопроизводители продали в Европе 194 760 автомобилей — более чем вдвое больше, чем годом ранее. Результат превысил предыдущий рекорд в 152 747 машин, установленный в июне. Лидером стала Chery с 56 552 автомобилями и ростом на 187% в годовом выражении. BYD реализовала 49 374 машины (+102%), а Geely — 19 037 (+152%).

Geely продолжает наращивать присутствие за пределами Китая: с начала 2026 года её зарубежные продажи выросли на 169% год к году. Глобальная цель компании на этот год приближается к 800 тысячам автомобилей. Расширение дилерских сетей и привлечение средств для развития бизнеса могут ускорить экспансию китайских брендов.

На этом фоне европейским автопроизводителям приходится сталкиваться с растущим давлением и вводить новые антикризисные меры (например, Volkswagen планирует дополнительно уволить 12 тыс. человек до 2030 года). Американские пошлины осложняют европейским автопроизводителям работу в США, а конкуренция внутри Европы усиливается. Chery, BYD и Geely тем временем укрепляют позиции не только в Китае, но и на международной арене.