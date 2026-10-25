«Билайн» подключит своих абонентов по спутниковой связи: оператор запустит тестирование российского аналога Starlink в разных городах

«Бюро 1440», входящая в «ИКС Холдинг», и оператор «Билайн» в ближайшие недели или месяцы начнут испытания гибридной связи, объединяющей наземную мобильную сеть со спутниковым каналом. Абоненты смогут выходить в интернет через обычные базовые станции, подключённые к спутниковой инфраструктуре. Об этом ТАСС сообщил глава «ИКС Холдинга» Алексей Шелобков.

Испытания пройдут на площадках в Москве и регионах. Специалисты проверят совместимость спутниковых терминалов «Бюро 1440» с базовыми станциями YADRO, а также с оборудованием, которое «Билайн» уже использует в своей сети.

Главная задача проекта — обеспечить мобильную связь в местах, где нет подходящей наземной инфраструктуры для подключения базовых станций к сети. Помимо сотрудничества с «Билайном», «Бюро 1440» вместе с региональными операторами проверяет работу системы в разных условиях, в том числе в Якутии и на Дальнем Востоке. Компании изучают, как связь ведёт себя в разных часовых поясах и при различной погоде, а также насколько плавно спутниковая система интегрируется с сетями местных операторов.

Соглашение о сотрудничестве «Бюро 1440» и «Билайн» подписали в июне. В его рамках аэрокосмическая компания будет поставлять оборудование и каналы связи для подключения действующих и будущих базовых станций оператора к низкоорбитальной спутниковой группировке.

В 2026 году «Бюро 1440» вывело на орбиту первые две партии спутников группировки «Рассвет». Аппараты оснащены системой связи на архитектуре 5G NTN, обновлённой системой энергопитания, межспутниковыми лазерными терминалами нового поколения и плазменной двигательной установкой.