10 000 мАч и встроенный кабель USB-C длиной 1,5 метра — за $25. Oppo представила новый мобильный аккумулятор

Oppo представила новый мобильный аккумулятор Oppo Power Bank 10000 с батареей ёмкостью 10 000 мА·ч (37 Вт·ч) и встроенным кабелем USB-C. Устройство поддерживает зарядку мощностью до 22,5 Вт и позволяет одновременно заряжать до трёх устройств.

В аккумулятор встроен плетёный кабель USB-C длиной 150 мм, который также служит петлёй для переноски. Помимо него, предусмотрены отдельные порты USB-C и USB-A. Поддерживаются стандарты USB Power Delivery (PD), PPS, Quick Charge, UFCS и VOOC. По данным Oppo, полного заряда хватит примерно на две зарядки iPhone 16. Сам аккумулятор заряжается с мощностью до 20 Вт.

Для аксессуаров с небольшим энергопотреблением (например, беспроводных наушников и умных часов) предусмотрен режим Low Current Mode. Четыре светодиодных индикатора показывают оставшийся заряд.

Размеры устройства — 110,8 × 70 × 15,9 мм, вес — около 185 г. Производитель заявляет о соответствии требованиям к провозу аккумулятора в ручной клади самолёта. Также предусмотрена защита от перегрева, перезарядки и короткого замыкания. Стоимость устройства — $25.