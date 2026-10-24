Тепло ИИ-дата-центров превратят в источник пресной воды: до 750 000 литров в сутки с каждого мегаватта

Американские компании Endeavor и Trevi Systems намерены использовать избыточное тепло ИИ-дата-центров для производства пресной воды. По заявлению компаний, установка на основе прямого осмоса сможет получать до 750 000 литров воды в сутки на каждый мегаватт вычислительной мощности, используя подземные воды. Первую пилотную систему планируют развернуть в дата-центре Endeavor.

В основе технологии — прямой осмос: вода проходит через специальную мембрану под действием раствора, который притягивает её через фильтр. В отличие от обратного осмоса, процесс не требует высокого давления. Затем раствор восстанавливают при температуре 60–80 °C, используя тепло серверного оборудования, и возвращают в цикл. По данным разработчиков, система способна производить до 31 литра чистой воды на каждый киловатт-час, потребляемый вычислительной инфраструктурой.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Технология должна решать и проблему солевых отходов. Обычные опреснительные установки сбрасывают концентрированный рассол, а его дальнейшая переработка требует дополнительных затрат энергии. Система Trevi использует технологию нулевого сброса жидкости: рассол доводят до состояния твёрдых солей, сокращая объём жидких отходов. Компании заявляют, что энергопотребление на соответствующих этапах обработки может снизиться на 85% по сравнению с традиционными концентрирующими установками и кристаллизаторами.

По оценке Международного энергетического агентства, дата-центры потребили 415 ТВт·ч электроэнергии в 2024 году, а к 2030 году потребление может вырасти примерно до 945 ТВт·ч. Значительная часть энергии в итоге превращается в тепло. Если научиться эффективно использовать его для опреснения, то вычислительные площадки смогут одновременно выполнять роль источников пресной воды. Однако оценки потенциального производства остаются теоретическими: технология ещё должна подтвердить заявленные показатели на практике.