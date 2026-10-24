Телескоп Swift завершил работу: NASA лишилось обсерватории, которая научилась ловить гамма-всплески длительностью 0,03 секунды

Обсерватория завершила почти 22-летнюю миссию после обнаружения более 2000 гамма-всплесков и наблюдений за сверхновыми, чёрными дырами и слияниями нейтронных звёзд

NASA официально завершило научную миссию космической обсерватории Swift, которая почти 22 года наблюдала за мощными космическими вспышками и другими переменными объектами. Последнее наблюдение аппарат провёл 20 октября. Сейчас Swift находится на высоте менее 275 км над Землёй: сопротивление атмосферы на такой орбите мешает телескопам стабильно удерживать астрономические объекты в поле зрения. В ближайшие несколько недель аппарат должен войти в атмосферу и завершить существование.

Swift запустили 20 ноября 2004 года, а научную работу он начал в декабре. Основной срок миссии составлял 2 года, но телескоп проработал более чем в 10 раз дольше. За это время он зарегистрировал свыше 2000 гамма-всплесков — кратковременных вспышек высокоэнергетического излучения, относящихся к самым мощным событиям во Вселенной. Аппарат также изучил более 1400 сверхновых, наблюдал звёзды, разрушаемые чёрными дырами, следил за активными галактиками, участвовал в обзоре всего неба в рентгеновском диапазоне и изучал астероиды и кометы. Данные Swift использованы почти в 7000 научных публикаций.

Главной задачей обсерватории было обнаруживать гамма-всплески. Такие события могут длиться меньше секунды, поэтому астрономам необходимо успеть зафиксировать их положение и изучить послесвечение — излучение, сохраняющееся после основной вспышки. Swift мог определить координаты источника, передать их другим обсерваториям и развернуть собственные телескопы для наблюдений за 1 минуту. Аппарат оснащён рентгеновским, оптическим и ультрафиолетовым телескопами, которые позволяют изучать одно событие в разных диапазонах излучения.

Телескоп Swift завершил работу: NASA лишилось обсерватории, которая научилась ловить гамма-всплески длительностью 0,03 секунды
Источник изображения: NASA’s Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab

До Swift астрономам не удавалось достаточно быстро и точно определять их положение, чтобы обнаруживать послесвечение. В мае 2005 года обсерватория наблюдала всплеск GRB 050509B, продолжавшийся всего 0,03 секунды. Swift успел навести рентгеновский телескоп на нужную область и зарегистрировать 11 фотонов от послесвечения. Это стало первым обнаружением послесвечения короткого гамма-всплеска и помогло подтвердить теоретические модели, согласно которым такие события возникают при слиянии двух нейтронных звёзд.

Swift оказался полезен не только для наблюдения гамма-всплесков. Система могла планировать наблюдения до 75 независимых целей в день. Такая оперативность позволяла изучать быстро меняющиеся космические явления и переключаться между разными научными задачами без необходимости запускать отдельную миссию для каждого типа объектов.

После завершения работы Swift у астрономов останется большой массив данных для дальнейшего анализа. Архив содержит почти 22 года измерений яркости космических вспышек, спектры в разных диапазонах и более 1,5 млн изображений, полученных оптическим и ультрафиолетовым телескопами. Общий объём данных составляет около 12 ТБ. Архив открыт для научного сообщества, поэтому завершение миссии не означает прекращения исследований на её основе: собранные наблюдения ещё могут стать материалом для новых публикаций и открытий.

Наука и космосNASAИсточники:NASA

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