Самый мощный в мире реактивный двигатель с тягой 40 000 фунтов получит новый завод за $100 млн

Американская компания Pratt & Whitney, входящая в корпорацию RTX, начала строительство нового производственного объекта стоимостью $100 млн в польском Жешуве, где будут выпускаться компоненты для самого мощного в мире серийного реактивного двигателя F135. Эта силовая установка обеспечивает тягу более 40 000 фунтов и применяется на истребителе пятого поколения F-35 Lightning II. Предприятие должно войти в строй в 2028 году.

Новый завод введёт в производство вращающиеся компоненты для двигателей, включая семейства GTF, F135 и F100. На предприятии уже изготавливают двигатели для вертолётов, бизнес-джетов и лёгкой авиации серий PT6, PW200, PW500/600 и PW800.

Источник изображения: RTX

Инвестиция в Польшу укладывается в более широкую программу расширения мощностей RTX. В феврале компания объявила о вложении $200 млн в установку седьмого изотермического ковочного пресса на заводе Columbus Forge в штате Джорджия. Оба проекта, которые планируется полностью запустить к 2028 году, должны обеспечить 30% рост выпуска критических деталей — таких как вращающиеся диски компрессоров и турбин. Для RTX Польша представляет собой крупнейшую инвестиционную и кадровую базу за пределами США.