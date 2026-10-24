RTX 5090 и RTX 4090 и не думают прекращать гореть. Китайский специалист сервиса за один день получил восемь карт

Видеокарты GeForce RTX 5090 продолжают выходить из строя из-за разъёма питания, как и RTX 4090. Порой случаев может быть так много, что только одна ремонтная мастерская получит в день несколько карт. К примеру, автор одного китайского канала рассказал, что в их сервис всего за один день принесли восемь таких 3D-карт.

Из них было две RTX 4090, а остальные карты представляли собой разные варианты RTX 5090. Были карты MSI, Asus, Gainward и эталонные Nvidia FE.

У всех проблема одна и та же: оплавление разъёма питания разной степени. В некоторых случаях это может быть лишь незначительное повреждение самого пластика разъёма, а порой страдает даже плата самой карты. В одном из случаев пользователь вообще перерезал кабель питания, так как просто не смог вытащить коннектор из повреждённого разъёма.

Сам специалист говорит, что причины могут быть разными: некачественный переходник, плохой блок питания или кабель, но это мы и так давно знаем. Основная причина вовсе не в этом, а в том, что современные карты Nvidia используют две линии питания после 16-контактного разъёма вместо трёх во времена RTX 3090 Ti.